Sul palco il pianista e compositore francese Chassol con il suo live audiovisivo e l’esilarante performance del comico Fabio Celenza, a seguire l’atteso after party sul lungomare di San Leone





Una notte di musica, spettacolo e divertimento da non perdere.



Sabato 2 Marzo arriva Festivalle Off, la preview invernale del festival musicale che ogni anno raduna migliaia di appassionati all’ombra dei templi dorici di Agrigento. “Con questa iniziativa vogliamo arricchire l’offerta artistica e culturale siciliana fuori del periodo estivo – racconta Fausto Savatteri, direttore artistico e ideatore di Festivalle – abbiamo scelto un luogo molto importante per il nostro territorio, in pieno centro storico. Un evento che ci accompagnerà verso l’ottava edizione, in programma dall’8 all’11 agosto 2024.”



Sul palco del Teatro Pirandello di Agrigento si esibiranno il pianista e compositore francese Chassol e il musicista e comico Fabio Celenza.



Chassol è l’inventore dell’ultrascore, un metodo di composizione e sperimentazione che parte da ciò che ci circonda per rielaborare e armonizzare una rappresentazione sonora del mondo, il suo show condurrà tra le eleganti note della natura combinando film-documentario, animazione, effetti speciali e scrittura musicale.



Fabio Celenza, porta invece in scena uno spettacolo esilarante, dalla comicità trascinante, protagonisti a loro insaputa dello show la Regina Elisabetta, Mick Jagger, Ronaldinho e tanti altri.



Chiuderà la serata un atteso after party, si continuerà infatti a ballare all’Aquaselz, di Agrigento, con i dj Lungomare Paradiso, ovvero Germano Centorbi, e Licht, due dei principali agitatori della scena clubbing locale.



I biglietti, comprensivi dell’ingresso all’after party, (l’ingresso all’after party è però consentito solo con il biglietto del teatro), si possono acquistare on line o al BOX OFFICE del teatro Pirandello ad Agrigento in Via Imera, 29.



ACQUISTO ON LINE QUI: https://dice.fm/event/68bq2-festivalle-24-off-chassol-live-fabio-celenza-2nd-mar-teatro-pirandello-agrigento-tickets?lng=it





FESTIVALLE OFF

Sabato 2 Marzo 2024

Ore 20:00 apertura porte / Ore 21:00 inizio spettacolo

TEATRO PIRANDELLO

Piazza Luigi Pirandello, 35, 92100 Agrigento AG

INFO PARCHEGGI



Per evitare file e ritardi consigliamo di parcheggiare la tua auto al Parcheggio Pluripiano di Via Empedocle, 29, 92100 Agrigento AG. In alternativa, facendo una passeggiata nel centro storico passando in Via Atenea si possono utilizzare i parcheggi di piazza stazione oppure i parcheggi adiacenti alla Questura di Agrigento.

Luogo: TEATRO PIRANDELLO, Piazza Luigi Pirandello, 35, AGRIGENTO, AGRIGENTO, SICILIA

Data Inizio: 02/03/2024

Data Fine: 03/03/2024

Ora: 21:00

Artista: Chassol, Fabio Celenza + Afterparty

Prezzo: 20.00

