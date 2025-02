C’è un’Italia che reagisce all’indifferenza, all’illegalità, alle mafie e alla corruzione che devasta i beni comuni e ruba la speranza. Un’Italia consapevole che la convivenza civile e pacifica si fonda sulla giustizia sociale, sulla dignità e la libertà di ogni persona. Un’Italia che il 21 marzo si mobilita con momenti di lettura, di riflessioni, di incontri per ricordare gli oltre 1000 nomi delle vittime innocenti delle mafie in occasione della Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, promossa da Libera e Avviso Pubblico che si svolgerà a Trapani , con il Patrocinio della Rai e del Comune di Trapani.

La Giornata promossa da Libera, dal 2017 è stata riconosciuta dallo Stato e vedrà una grande partecipazione: giovani, associazioni, gruppi, rappresentanti delle istituzioni, del sindacato, del mondo della scuola, della cultura, dello sport.

Ad un mese dalla manifestazione, sono più di 100 le iniziative, incontri nelle scuole, seminari che si sono svolti e continueranno a svolgersi in tutta la regione nei 100 passi in preparazione al 21 marzo. Il programma della giornata del 21 marzo a Trapani prevede la partenza del corteo alle ore 9.00 da Piazza Garibaldi per arrivare a Piazza Vittorio Emanuele dove alle 11.00 inizierà la lettura degli oltre 1000 nomi delle vittime innocenti delle mafie.

Semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e amministratori locali morti per mano delle mafie solo perché, con rigore, hanno compiuto il loro dovere. Alle 12.00 intervento conclusivo di Luigi Ciotti.

Nel pomeriggio si svolgeranno i 10 seminari di approfondimento per gruppi e scuole. Giovedì 20 marzo, Trapani, la Sicilia abbraccia le centinaia di familiari provenienti dalla Calabria, Sicilia, Puglia, Campania, dal Nord Italia, dall’Europa, America Latina e Africa che si ritroveranno ore 15.00 presso il cinema/teatro Ariston per Assemblea Nazionale a seguire la Veglia ecumenica presso Cattedrale di San Lorenzo Trapani e la Sicilia rappresentano un territorio ricco di storia, di cultura e di sviluppo civico.

Sono luoghi depredati dalla forza criminale, ma capaci di percorsi di alternativa, che illumineremo nell’ambito di un periodo che novembre del 2024 ci porterà fino al 21 marzo 2025, e che darà la forza anche per un ulteriore impegno territoriale successivo alla manifestazione. Cammineremo, come ogni anno, al fianco dei familiari delle vittime innocenti, per sostenere le loro istanze di giustizia e verità e per rinnovare la memoria collettiva e il nostro impegno per il bene comune.

Continueremo a chiedere piena luce sulle troppe stragi d’Italia che ancora aspettano che sia scritta la verità piena e accertata. Attraverso il percorso che ci condurrà al 21 marzo e negli esiti che la Giornata produrrà, affronteremo le problematiche che oggi rendono la provincia di Trapani e la Sicilia tutta un feudo per criminalità mafiosa, massoneria deviata e corruzione sistemica. Lo faremo insieme alle migliaia di cittadini e cittadine e alle centinaia di realtà sociali, che quotidianamente si battono per vivere in un luogo in cui la cultura del diritto prevalga sulla cultura del privilegio e della sopraffazione. Lo faremo creando spazi di confronto e protagonismo delle tante realtà positive che quotidianamente costruiscono spazi che rispondono ai principi della Carta Costituzionale.

Il programma

20 MARZO

h. 14.30 Assemblea dei familiari presso il cinema/teatro Ariston – C.so Italia 4

h. 17.30 Veglia ecumenica di preghiera presso la Cattedrale di San Lorenzo, Corso Vittorio Emanuele

21MARZO

ore 08.00 Ritrovo del corteo da Piazza Garibaldi

ore 09.00 partenza

ore 10.45 Arrivo del corteo in Piazza Vittorio Emanuele a Trapani

ore 11.00 Lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie

ore 12.00 Discorso conclusivo di don Luigi Ciotti

ore 14.30/17.00 Seminari di approfondimento

Luogo: Trapani , Piazza Garibaldi , TRAPANI, TRAPANI, SICILIA

Data Inizio: 20/03/2025

Data Fine: 21/03/2025

Ora: 08:00

Artista: Libera e Avviso Pubblico

Prezzo: 0.00

