Fino a sabato 11 aprile sull’Italia domina l’alta pressione nordafricana, con temperature oltre i 26 gradi e valori fuori scala rispetto alla media stagionale. Ma il quadro è destinato a cambiare già da lunedì 13 aprile, quando sono attese piogge diffuse e un ritorno a temperature più vicine ai livelli tipici del periodo, intorno ai 17-18°C.
Secondo Lorenzo Tedici, responsabile media di iLMeteo.it, i primi segnali della svolta arriveranno già nelle prossime ore, con un aumento della nuvolosità lungo la fascia orientale della Penisola, dalle Dolomiti fino al Molise.
Nuvole e sabbia sahariana: cosa succede tra il 10 e l’11 aprile
Tra venerdì 10 e sabato 11 aprile non sono attesi cambiamenti significativi delle temperature, ma il cielo sarà meno limpido. La causa è il pulviscolo sahariano, particelle finissime in sospensione che rendono l’atmosfera opaca, soprattutto al Centro-Sud.
Questo fenomeno non è raro in primavera, ma in questo caso accompagna una fase stabile molto calda. L’effetto visivo sarà evidente: cieli velati, luce più diffusa e tramonti meno nitidi.
Piogge in arrivo: dove e quando inizierà il peggioramento
Una prima fase di instabilità è prevista da domenica sera, con le prime precipitazioni tra Sardegna, Liguria e Piemonte. Si tratterà inizialmente di fenomeni deboli, ma significativi perché segnano il cambio di circolazione atmosferica.
In presenza di polveri sahariane, le piogge potranno assumere carattere fangoso. Un dettaglio concreto: auto e superfici esposte potrebbero sporcarsi rapidamente dopo le precipitazioni.
Lunedì 13 aprile: il vero cambio di scenario
Il passaggio più deciso è atteso da lunedì 13 aprile. In questa fase si incontreranno due masse d’aria:
- aria mite e umida proveniente da sud;
- aria più fresca e instabile in arrivo dall’Atlantico.
Questo contrasto genererà una fase di maltempo estesa, destinata a coinvolgere gran parte dell’Italia per diversi giorni.
Le aree più esposte saranno:
- versante tirrenico;
- regioni del Sud;
- con piogge frequenti possibili anche al Nord.
Temperature in calo: ritorno alla normalità stagionale
Dopo giorni con valori quasi estivi, le temperature massime torneranno su livelli più tipici per aprile.
Dati concreti:
- Milano e Roma: circa 17-18°C;
- Palermo: circa 19-20°C
Si tratta delle medie della prima decade del mese, che erano state ampiamente superate nei giorni precedenti.
Evoluzione giorno per giorno: cosa aspettarsi
Giovedì 9 aprile
Situazione stabile su gran parte dell’Italia.
Nord: cielo sereno
Nordest: più nuvole
Centro: nuvolosità sui settori adriatici
Sud: poco nuvoloso
Venerdì 10 aprile
Nord: nuvolosità irregolare
Centro: prevalenza di bel tempo
Sud: condizioni soleggiate
Sabato 11 aprile
Nord: cielo localmente nuvoloso e primo calo termico
Centro: nuvolosità più diffusa
Sud: poche nubi
Domenica sera
Inizio peggioramento sul Nord-Ovest, primo segnale della fase instabile.
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