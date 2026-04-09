Fino a sabato 11 aprile sull’Italia domina l’alta pressione nordafricana, con temperature oltre i 26 gradi e valori fuori scala rispetto alla media stagionale. Ma il quadro è destinato a cambiare già da lunedì 13 aprile, quando sono attese piogge diffuse e un ritorno a temperature più vicine ai livelli tipici del periodo, intorno ai 17-18°C.

Secondo Lorenzo Tedici, responsabile media di iLMeteo.it, i primi segnali della svolta arriveranno già nelle prossime ore, con un aumento della nuvolosità lungo la fascia orientale della Penisola, dalle Dolomiti fino al Molise.

Nuvole e sabbia sahariana: cosa succede tra il 10 e l’11 aprile

Tra venerdì 10 e sabato 11 aprile non sono attesi cambiamenti significativi delle temperature, ma il cielo sarà meno limpido. La causa è il pulviscolo sahariano, particelle finissime in sospensione che rendono l’atmosfera opaca, soprattutto al Centro-Sud.

Questo fenomeno non è raro in primavera, ma in questo caso accompagna una fase stabile molto calda. L’effetto visivo sarà evidente: cieli velati, luce più diffusa e tramonti meno nitidi.

Piogge in arrivo: dove e quando inizierà il peggioramento

Una prima fase di instabilità è prevista da domenica sera, con le prime precipitazioni tra Sardegna, Liguria e Piemonte. Si tratterà inizialmente di fenomeni deboli, ma significativi perché segnano il cambio di circolazione atmosferica.

In presenza di polveri sahariane, le piogge potranno assumere carattere fangoso. Un dettaglio concreto: auto e superfici esposte potrebbero sporcarsi rapidamente dopo le precipitazioni.

Lunedì 13 aprile: il vero cambio di scenario

Il passaggio più deciso è atteso da lunedì 13 aprile. In questa fase si incontreranno due masse d’aria:

aria mite e umida proveniente da sud;

aria più fresca e instabile in arrivo dall’Atlantico.

Questo contrasto genererà una fase di maltempo estesa, destinata a coinvolgere gran parte dell’Italia per diversi giorni.

Le aree più esposte saranno:

versante tirrenico;

regioni del Sud;

con piogge frequenti possibili anche al Nord.

Temperature in calo: ritorno alla normalità stagionale

Dopo giorni con valori quasi estivi, le temperature massime torneranno su livelli più tipici per aprile.

Dati concreti:

Milano e Roma : circa 17-18°C;

: circa 17-18°C; Palermo: circa 19-20°C

Si tratta delle medie della prima decade del mese, che erano state ampiamente superate nei giorni precedenti.

Evoluzione giorno per giorno: cosa aspettarsi

Giovedì 9 aprile

Situazione stabile su gran parte dell’Italia.

Nord: cielo sereno

Nordest: più nuvole

Centro: nuvolosità sui settori adriatici

Sud: poco nuvoloso

Venerdì 10 aprile

Nord: nuvolosità irregolare

Centro: prevalenza di bel tempo

Sud: condizioni soleggiate

Sabato 11 aprile

Nord: cielo localmente nuvoloso e primo calo termico

Centro: nuvolosità più diffusa

Sud: poche nubi

Domenica sera

Inizio peggioramento sul Nord-Ovest, primo segnale della fase instabile.