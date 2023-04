Grigliate e attività per bambini nel parco di sei ettari. Per la Festa della Liberazione del 25 aprile il Parco Villa Tasca apre le porte tra prati e alberi secolari.

Dalle 10 alle 18, nell’area verde di viale Regione Siciliana Sud Est 397, saranno organizzate diverse attività come il laboratorio “Libero come” (dalle 11), in cui si potrà riscoprire la libertà con gli amici del regno animale e vegetale in un gioco dinamico in cui si può diventare narratori in prima persona. E ancora la sessione di creative thinking dal titolo “Cos’è per la libertà?” (dalle 14). Sullo sfondo uno dei polmoni verdi della città ci sarà un dj set di accompagnamento.

Due le formule previste per la grigliata: la formula solo grigliata (al costo di 15 euro) o la formula grigliata + birra alla spina o calice di vino (al costo di 20 euro).

Si possono prenotare i biglietti dal 19 al 23 aprile in biglietteria, oppure sulla piattaforma Eventbrite: biglietto giornaliero 4,50 euro, abbonamento annuale 12 euro, ingresso gratuito per bambini fino a 3 anni.

