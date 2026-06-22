Sabato 27 e domenica 28 giugno prenderà il via dalla splendida cornice di Taormina la quarta edizione del Vittoria for Women Tour, il progetto itinerante promosso da Vittoria Assicurazioni per diffondere la cultura della prevenzione oncologica femminile e promuovere stili di vita sani e consapevoli.

La prima tappa del Tour si svolgerà presso la Spiaggia Libera di Viale Alcide De Gasperi e vedrà il coinvolgimento diretto di LILT Messina, che metterà a disposizione i propri medici volontari Michele La Greca, Giampiero Marchetta, Borzellino Emanuela , La Ferlita Roberta, Formica Flavia,

Melita Flavia, per offrire gratuitamente visite senologiche e attività di informazione rivolte alla cittadinanza.





Grazie alla presenza del nuovo VittoriaBus, centro mobile di prevenzione e informazione sanitaria, le donne potranno effettuare visite senologiche gratuite, ricevere indicazioni personalizzate in base all’età e ai fattori di rischio individuali e ottenere orientamento sui percorsi diagnostici da intraprendere in caso di necessità.

«La prevenzione rappresenta uno degli strumenti più efficaci nella lotta contro il tumore al seno e contro molte altre patologie oncologiche», sottolinea la Presidente LILT Messina Cristina Cannistrà. «Portare questi servizi direttamente sul territorio, in un contesto aperto e accessibile come la spiaggia, significa abbattere barriere culturali e favorire una maggiore adesione ai controlli periodici, fondamentali per la diagnosi precoce.»





Con il Vittoria for Women Tour continuiamo a portare la prevenzione nei luoghi della quotidianità estiva, avvicinandola alle persone in modo semplice e accessibile. In questi anni abbiamo costruito un progetto capace di generare un impatto concreto sul territorio e l’edizione 2026 rappresenta un ulteriore passo avanti in questo percorso.– afferma Matteo Campaner, Amministratore Delegato di Vittoria Assicurazioni – Il nostro obiettivo resta comunque lo stesso di sempre: contribuire a diffondere una maggiore cultura della prevenzione, incoraggiando le persone a prendersi cura della propria salute con responsabilità e continuità, per se stessi e per chi hanno accanto.





L’evento, ospitato nell’ambito del Trofeo Italiano di Beach Rugby e realizzato in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby, unirà salute, sport, informazione e intrattenimento, offrendo un’occasione di incontro e sensibilizzazione per persone di tutte le età.

LILT Messina invita donne, famiglie e cittadini a partecipare alle due giornate e a cogliere questa opportunità gratuita di informazione e prevenzione.

Informazioni evento

• Data: 27-28 giugno 2026

• Luogo: Spiaggia Libera Viale Alcide De Gasperi, Taormina

• Attività: visite senologiche gratuite, consulenze informative e sensibilizzazione sulla prevenzione oncologica femminile

Luogo: Spiaggia libera , Viale Alcide De Gasperi , TAORMINA, MESSINA, SICILIA

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