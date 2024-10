L’ANCI Sicilia per presentare al pubblico il progetto della Rete dei Musei Comunali ha organizzato per il 30 ottobre, dalle 9.00 alle 16.30 nella Sala Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni (a Palermo), l’evento dal titolo “A Cielo Aperto. Sicilia Paesaggio Museale”che si svolgerà in due momenti: nella prima parte della giornata il convegno “Le reti museali e le relazioni inter-istituzionali: da opportunità a strategia generale cultura e turismo 4.0”cui seguirà la cerimonia inaugurale della Rete.

All’inaugurazione parteciperanno sindaci, referenti dei musei, stakeholder e rappresentanti delle istituzioni che hanno promosso e sostenuto l’iniziativa. Tra questi Paolo Amenta, presidente di ANCI Sicilia, Gaetano Galvagno, presidente dell’ARS, Roberto Lagalla, sindaco di Palermo, Francesco Paolo Scarpinato, assessore regionale dei Beni culturali, e Alessandra Priante, presidente ENIT.

La giornata sarà non solo un momento celebrativo, ma anche di confronto con le istituzioni sul tema della cultura come leva per lo sviluppo socio-economico sostenibile dei Comuni e sulla formazione specifica degli operatori del settore.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.