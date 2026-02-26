Sal Da Vinci è in gara alla 76ª edizione del Festival di Sanremo con l’inedito “Per sempre sì”. Il brano, dopo l’esibizione nella prima serata al Teatro Ariston, è già disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali. La presenza alla 76ª edizione del Festival di Sanremo rappresenta l’avvio di una stagione particolarmente significativa per Sal Da Vinci, un periodo che lo vedrà protagonista tra concerti dal vivo e nuovi lavori discografici attualmente in fase di realizzazione.



A partire da ottobre prenderà il via “Sal Da Vinci – Live Teatri 2026”, il tour prodotto e organizzato da Vivo Concerti che porterà l’artista nei principali teatri italiani. Uno spettacolo concepito in una dimensione più intima e raccolta, volto a valorizzare l’essenza del live e il rapporto diretto e autentico con il pubblico. Unico appuntamento siciliano, promosso da Giuseppe Rapisarda Management, il 5 novembre al Teatro Metropolitan di Catania. I biglietti sono già disponibili online su Ticketone e nei punti vendita autorizzati.





“Per sempre sì” rappresenta la piena maturità artistica di un interprete completo, forte di oltre quarant’anni di carriera, che e pone al centro l’amore nella sua dimensione più autentica: la promessa più grande. È il racconto di un legame che resiste al tempo, di un sentimento vissuto come decisione consapevole e quotidiana, un filo sottile ma indissolubile capace di unire due anime lungo tutto il loro percorso. Nel corso della serata dedicata alle cover, Sal Da Vinci condividerà il palco di Sanremo con Michele Zarrillo per una nuova interpretazione di “Cinque Giorni”. Un incontro tra due artisti dalla sensibilità affine che si confrontano con un pezzo simbolo della canzone d’autore italiana. A oltre trent’anni dalla sua prima esibizione al Festival, il brano conserva intatta la sua forza espressiva, continuando a dialogare con il presente e a parlare a pubblici di generazioni diverse.



Con “Per sempre sì”, Sal Da Vinci ritorna sul palco di Sanremo con la maturità e la consapevolezza di un artista che ha saputo attraversare stagioni, stili e generazioni diverse, portando all’Ariston non soltanto un brano, ma un impegno autentico, una promessa che parla al cuore del pubblico.



