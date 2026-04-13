Il Bagheria città delle ville conquista la salvezza diretta grazie alla vittoria in casa contro la Don Carlo Misilmeri e si guadagna di diritto un posto nella prossima stagione in Eccellenza.

Obiettivo salvezza raggiunto per i nerazzurri di mister Grimaudo, che alla 28^ giornata del campionato di Eccellenza, terzultima della stagione, guadagnano i tre punti fondamentali grazie alla rete di Caracappa.





Match equilibrato quello disputato tra il Bagheria, alla prima stagione in Eccellenza dopo tredici anni, e la Don Carlo Misilmeri, navigata del girone A. Qualche occasione in più per la squadra di casa che sigla la vittoria e l’obiettivo stagionale della salvezza grazie alla rete di Samuele Caracappa, veterano del Bagheria. Al 62’, sfruttando l’azione di Aramburú, Caracappa corre dritto verso la porta di Di Salvo e mette a segno la quinta e più importante rete della stagione. La 28^ giornata ha visto anche il ritorno in campo dopo un brutto infortunio di Raffaele Giglio, protagonista delle ultime due stagioni nerazzurre.





Questo Bagheria non è nuovo alle promesse mantenute. Nelle ultime quattro stagioni, tutte sotto la guida della presidenza Gallina-Marino, ha infatti sempre raggiunto la meta prefissata ad inizio campionato: due vittorie di campionato, una qualificazione ai playoff e adesso anche una salvezza diretta con due giornate d’anticipo.

<<Una vittoria corale – come l’ha definita mister Claudio Grimaudo al termine del match – insieme al mio secondo Carlo Troia, allo staff e a tutta la società che ringrazio, abbiamo raggiunto l’obiettivo. I ragazzi partita dopo partita hanno dato il massimo per onorare la maglia che indossano e oggi sono stati ripagati>>.





Una vittoria ancora più preziosa quella del Bagheria, che ha agguantato la salvezza diretta sul campo e davanti alla propria tifoseria, presente per la seconda volta al Comunale cittadino, tornato agibile dopo vent’anni. Ancora due sfide prima di chiudere la stagione per i nerazzurri, che dalla prossima settimana torneranno in campo con la stessa fame di vittoria ma forse un pizzico di leggerezza in più.

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