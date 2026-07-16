Si svolgerà anche nel bene di piazza Acquasanta 25, assegnato dal Comune di Palermo al Consorzio Network dei Talenti, che accoglie il servizio di ascolto “Il sorriso di Sara”, dedicato a Sara Campanella, la raccolta solidale di farmaci, dispositivi medici e materiale sanitario destinati al Venezuela, promossa da AVISI ODV – Associazione dei Venezuelani in Sicilia e in Italia, in collaborazione con C.O.V. Regione Sicilia, Caritas Italiana, Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana e Croce Rossa.

Dalle 16 alle 19 di venerdì 17 luglio e per tutto il mese di luglio, dalle 10 alle 13 dal lunedì al venerdì, il centro sarà aperto anche per sostenere questa importante iniziativa di solidarietà nei confronti della popolazione venezuelana che sta vivendo un momento di grande emergenza.

Durante la settimana sarà possibile incontrare i diversi enti che hanno sottoscritto un protocollo per la gestione del bene confiscato, mettendo a disposizione il proprio know how in favore delle diverse fragilità. Nello specifico, sono: associazione Millecolori, associazione “Sara Campanella”, Cirpe, Parrocchia Maria SS. della Lettera, ACLI Palermo Aps, associazione Mediter Italia, associazione SporT21 Sicilia ODV; Tour & Bike Aps. La dimostrazione che, dalla sinergia reale tra realtà che si occupano delle tante fragilità, un bene può tornare in possesso della comunità e costruire percorsi di rinascita sociale e culturale.

Nei prossimi giorni la raccolta di farmaci si svolgerà in diversi altri punti di raccolta:

Biblioteca Comunale di Palermo “Leonardo Sciascia” – Casa Professa (ingresso da Piazzetta Brunaccini), venerdì 17 luglio, dalle 8:00 alle 13:30; Centro Sociale San Francesco Saverio, Via Corrado Avolio 2, venerdì 17 e sabato 18 luglio, dalle 9:00 alle 17:00; Caritas Diocesana di Palermo, Piazza Santa Chiara 10, mercoledì 22 luglio, dalle 8:30 alle 18:30; Polo Sociale Integrato presso EPYC, via Pignatelli Aragona 42, giovedì 23 e venerdì 24 luglio, dalle 9:00 alle 17:00 (punto di raccolta permanente).





Luogo: Bene confiscato alla mafia, Piazza Acquasanta , 25, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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