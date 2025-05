La seconda tappa del MCGC2025 – il Campionato di Macinatura ideato da Fabio Verona – si è chiusa con un successo travolgente nel cuore della Sicilia, lasciando il pubblico e i partecipanti entusiasti. Ospitata nella suggestiva cornice della piazza principale della barocca Vittoria ed in seno al Scenica Festival, la manifestazione ha confermato ancora una volta quanto il caffè possa essere non solo un rito quotidiano, ma anche un’esperienza culturale, tecnica ed emozionale.





Una convention da ricordare

Il sabato pomeriggio si è aperto con una convention partecipatissima, che ha trasformato la sala delle Capriate dell’ex Convento dei Frati Minori in uno spazio di confronto e ispirazione.

Moderati dal dott. Marco Randazzo, La dottoressa Rossella Affè, stimata e riconosciuta biologa e nutrizionista, ha illustrato ai presenti i risultati delle ultime ricerche scientifiche sul caffè, dai quali si evince quanto il caffè buono e non bruciato in tostatura porti benefici nei confronti di molte patologie cliniche.

Il giornalista e trainer Fabio Verona ha poi affrontato il tema legato al costo del caffè, evidenziando quanto una differenziazione del prezzo della tazzina basato sulla qualità del servizio offerto e della miscela, possano essere un vantaggio dei baristi per spiccare nel mare dei locali anonimi e “monoprezzo”.

Un tema particolare è stato affrontato dalle dottoresse Carmen Stanziola (responsabile commerciale Italia per Dalla Corte) e Giovanna De Vecchi (amministratore delegato per DVG De Vecchi), che hanno parlato del delicato e fondamentale ruolo delle donne in tutta la filiera del caffè, in rappresentanza dell’International Women’s Coffee Alliance.





Infine, il grande maestro Andrea Antonelli, titolare della Antonelli Academy, nonché brand ambassador della famosa Pulycaff, ha illustrato con semplicità disarmante quanto troppo spesso i clienti bevano degli espressi cattivi a causa di una scarsa manutenzione e pulizia delle attrezzature.

Numerosi gli interventi del pubblico durante il dibattito finale, con domande precise e puntuali.

Masterclass e passione in piazza

Domenica mattina, sotto il sole nella splendida Piazza del Popolo, si è svolta la masterclass “Macina come un campione”: un appuntamento che ha unito teoria e pratica in modo coinvolgente, dando al pubblico la possibilità di assistere in diretta a prove tecniche e domande-risposte con gli esperti.

Si è passati dal conoscere le potenzialità dell’innovativa Pump My Moka di Bialetti, dimostrando come potersi preparare una moka con del caffè specialty macinato al momento con il grinder manuale Pietro di Fiorenzato sulle bellissime spiagge siciliane fino all’innovazione tecnologica per il controllo e set-up corretto delle macchine espresso con il TechUp di DVG. L’importanza della corretta filtrazione dell’acqua è stata dimostrata grazie all’utilizzo dei sistemi filtranti Brita.





Infine, tra lo stupore dei presenti, hanno fatto capolino i nuovi livellatori dinamici automatici ed il tamper dinamometrico di Metallurgica Motta, che hanno permesso a tutti di standardizzare il sistema lavorativo evitando variabili decisive in fase di estrazione.

La Antonelli Academy, con il suo fondatore Andrea Antonelli, ha lasciato tutti a bocca aperta, dimostrando come in soli 4 minuti e trenta secondi sia possibile effettuare una corretta pulizia con i prodotti Pulycaff di un’intera postazione! Per chi non ci credesse, può contattarlo personalmente!

Ma i veri protagonisti sono stati la piccola Studio, macchina professionale multiboiler di Dalla Corte, ed il nuovissimo grinder gravimetrico F64Sense di Fiorenzato, che hanno permesso ai concorrenti performance ad elevato standard professionale con la massima semplicità di utilizzo.

La masterclass ha fatto da preludio alla gara ufficiale, creando un clima di entusiasmo e aspettativa, dando modo ai presenti di scoprire innovazioni tecnologiche a loro sconosciute fino ad oggi.





Il vincitore? Un talento siciliano

A trionfare nella seconda tappa è stato Riccardo Vassallo, barista proveniente da Palermo, che ha conquistato i giudici con una prova precisa, rapida e consapevole. In una gara che ha visto sfidarsi concorrenti provenienti da tutta l’isola e da altre regioni, Riccardo ha saputo interpretare al meglio i parametri di macinatura, estrazione e servizio, ottenendo il punteggio più alto e assicurandosi il pass per la finalissima. Tra i concorrenti in gara (Fabio Proietto, Giuseppe Carrubba, Danilo Ferrara, Fabio Tirani) anche Federico Lombardo di Ragusa volerà in finale, essendosi classificato al secondo posto con soli 39 punti di distacco.

“È stata una gara davvero emozionante e divertente – ha dichiarato Vassallo subito dopo la premiazione – e poter competere in piazza, davanti a così tante persone, è stato elettrizzante. Ringrazio l’organizzazione e Brazilecafè per l’opportunità.”

Un festival che lascia il segno

Il MCGC2025 ha trovato nel Scenica Festival e in Connessioni un partner ideale: la contaminazione tra arte, gusto e socialità ha valorizzato l’evento, rendendolo unico nel suo genere. La piazza si è trasformata in un’arena di tifo, applausi e profumi intensi, confermando che il caffè, soprattutto quando è ben raccontato, è capace di aggregare e sorprendere.

La visita ed il saluto dell’assessore alla cultura Fabio Prelati ha portato un ulteriore lustro alla giornata confermando il valore formativo e culturale dell’evento.

La partnership con Brazilcafè – ha dichiarato l’organizzatore durante l’intervento con l’assessore – si è dimostrata vincente e fondamentale, perché grazie alla loro innata passione per la qualità e la voglia di divulgarla, sono stati in grado di contagiare tantissime persone oggi presenti in piazza.





Il caffè protagonista della giornata

La scelta di Giovanni Battiato (il tostatore), che insieme al fratello Alfio e a Marco Randazzo conducono la Brazilcafè, è andata su un caffè brasiliano proveniente dall’Alta Mogiana, ovviamente certificato IWCA, varietà catuai, raccolto a 1300 mtsl e processato con il metodo naturale.

La tostatura media realizzata da Giovanni veniva esaltata dal team dei giudici Luca Bernardoni, Giuseppe Fiorini e Davide Valenzano, capitanati dal veterano Luigi Pillitu, con un’estrazione nella tazza di maggiore dimensione realizzata appositamente da Ipa Porcellane, presentando note di frutta secca, nocciola, cioccolato al latte ed un particolare after taste di mandorla dolce. Le note di miele e di frutta matura con un corpo medio e vellutato completavano il quadro dei descrittori indicati ai concorrenti.

La ricetta di riferimento è stata di 16,5g In – 44g Out per 32 secondi, con un TDS di 7,80, replicata quasi alla perfezione dal vincitore.

Un momento molto significativo è stato quello della consegna, ai 4 ragazzi che non si sono classificati per la finale, delle magliettedell’associazione Rubens, che si occupa di assistenza e supporto per i ragazzi meno fortunati e che il MCGC2025 supporta attivamente.

Per chi fosse interessato a conoscere di più sulla competizione, è già uscito sul canale youtube di @arabica100per100 https://www.youtube.com/watch?v=_Oix8mcbo18&t=1444s il video realizzato dalla BCS Multimedia ed iCicles che racconta la prima tappa torinese, ed a breve sarà on line anche la selezione vittoriese.

L’appuntamento ora è per la terza tappa, in programma in settembre, con una nuova città pronta ad accogliere la sfida più aromatica d’Italia.

Luogo: piazza, piazza del Popolo, Vittoria (Rg)

