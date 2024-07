Il re dei barman italiani proveniente da Modica. Il più rivoluzionario dei bartender riconosciuti in tutto il mondo. L’uomo che ha conquistato la moglie servendogli un cocktail.

C’è tutto questo e tanto altro da raccontare in prima persona dietro la vita e il bancone di Simone Molè, ovvero il “king” delle miscele a base di alcol, protagonista della puntata 37 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=6HK8QUgXQ3A&t=861s

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/5iJewSWSCrls1IarQpVH7S?si=4ee9916cd3bf4e8b

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere.

Nel corso della puntata si è parlato del mondo del buon bere, di sentimenti personali, della vittoria di Simone del World Class Italia – competizione tra i 50 barman e bartender migliori d’Italia – e di come dietro a un cameriere, un barman o uno chef la clientela non capisce spesso che ci sia una persona, ma anche un creativo.

Simone Molè, inoltre, dopo avere inventato e servito cocktail in tutto il mondo, dal prossimo autunno aprirà il suo locale a Palermo, Palco (inteso come “Palermo cocktail”) in piazzale Ungheria.

Nel corso della puntata del podcast è stato fatto anche uno scherzo all’attore Domenico Centamore, tra gli artisti preferiti da Simone Molè.





Luogo: Pablo bio e vinili, vis Rutelli, 11, PALERMO, PALERMO, SICILIA

