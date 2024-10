Tre giornate di corso intenso, rivolto a chi un lavoro lo sta cercando o ce l’ha già e vuole approfondire le sue conoscenze, per chi vuole conoscere le più innovative tecniche legate alle esperienze gastronomiche liquide e solide.

Il campione italiano dei barman – vincitore del World Class Italia, competizione tra i 50 bartender migliori d’Italia – Simone Molè e lo chef Fabio Pluchino organizzano – con il brand Palco Academy – dal 15 al 17 ottobre, dalle 10 alle 18, da Lo Piccolo forniture in via Ruggero Marturano 16/ M a Palermo il primo “Mixology & Cookery studioclass”.

Il corso è progettato per professionisti del settore culinario e del bartending che desiderano approfondire le loro competenze in sostenibilità ambientale, biodiversità locale, fermentazione, cottura sottovuoto, collaborazione tra cucina e bar, food pairing, e fast food salutare. Attraverso lezioni teoriche e pratiche, gli studenti esploreranno tecniche avanzate e innovative per creare esperienze gastronomiche uniche e sostenibili.

Obiettivo del corso è insegnare: tecniche culinarie avanzate e sostenibili, l’importanza della biodiversità locale, sperimentare con fermentazione in cucina e al bar, applicare la cottura sottovuoto in contesti culinari e di mixology, promuovere la collaborazione tra reparto cucina e bar per una maggiore sostenibilità, sviluppare abilità nel food pairing e nella preparazione di fast food salutare.

I partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione e il terzo giorno avranno l’opportunità di ricevere un tasting di food and cocktail.

Per ulteriori informazioni, telefonare al numero 333 331 2298 o mandare una mail a info@palermococktail.it.

Palco è un’azienda di Simone Molè e Fabio Puchino, che oltre a organizzare la sua prima accademia, presto diventerà un cocktail bar e private party in centro città a Palermo.





