L’uomo che ha portato l’hip hop a Palermo, il talent scout, il guru, lo speaker, l’artista, l’amico di Fiorello, Jovanotti e Angelo Duro

È una vita ricca di avventure quella di Othelloman, all’anagrafe Salvatore Petrotta, protagonista della puntata 83 di “Egoriferiti”, il podcast su YouTube e Spotify, disponibile tutti i giovedì dalle 21.

YOUTUBE: https://www.youtube.com/watch?v=OxsXbClbI-c&t=509s

SPOTIFY: https://open.spotify.com/episode/7Ix7jwyPm5VEm5a7P4MVOa?si=2b60775f7af24730

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero del proprio essere.

Nel corso della puntata Othelloman ha raccontato la sua incredibile vita, tra successi, delusioni e riconquista del proprio io artistico, prossimo all’uscita di un nuovo album che vede anche le collaborazioni di Caparezza e Saturnino.

Anche Othelloman ha contribuito alla ironica raccolta fondi che Egoriferiti promuove, con un salvadanaio personalizzato, per avere come ospite il comico palermitano Tony Matranga, del duo comico Matranga e Minafò, che ha chiesto agli autori del programma ben 10 mila euro di compenso per partecipare a una puntata del podcast. Una raccolta che continua, anche dopo la denuncia per diffamazione fatta dallo stesso Toni Matranga nei confronti degli autori del podcast.

Il podcast Egoriferiti è disponibile su:

YouTube (tutte le puntate): https://www.youtube.com/playlist?app=desktop&list=PLwNjiqflOoJfqN6jx-G3lj8-l0Q7a7Pcg&fbclid=PAAaZW5bY-oqGvLkm1h0I3Q7J2isVeWkX6GZetSkFkgQshvCW9SShYQrqvXZI

Spotify (tutte le puntate): https://open.spotify.com/show/7uyiwFIRzfcCiEQJyxMC9o?si=ld_C_JxWSm6u0DityjMoRw

Facebook: https://www.facebook.com/EGOriferiti

Instagram: https://www.instagram.com/egoriferiti?igsh=c2puZXMyYmF2cjlh

TikTok: https://www.tiktok.com/@egoriferitipodcast?_t=8kTTYvzUfmS&_r=1





Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.