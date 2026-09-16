Dopo un’estate ricca di appuntamenti live — che lo ha visto protagonista come animatore, vocalist e opening act delle tre serate del Festival Sulvento, condivise con artisti del calibro di Rocco Hunt, Andrea Damante e Merk & Kremont il 10, 14 e 21 agosto sulle note del tormentone “Fuga d’estate” — Felice Demetrios Taranto torna al centro della scena con “Tarantella Mpdusana”, un nuovo progetto musicale fortemente legato alle sue radici, in uscita sulle piattaforme musicali il 22 settembre.

La coda di un’estate straordinaria che lo ha visto anche aprire la seconda serata delle Notti Bianche di Lampedusa il 16 agosto proponendo la sua “Fuga d’estate” in versione Afro House, per poi accompagnare l’intero evento in qualità di vocalist durante l’esibizione del celebre gruppo dj del format “Noche de Fuego”.

“Tarantella Mpdusana”, firmato da Pietro Salvino e Felice Demetrios Taranto, con le melodie composte ed interpretate dallo stesso Felice Demetrios Taranto, rappresenta la prima tarantella ufficialmente dedicata all’isola di Lampedusa.

Durante la prima presentazione dal vivo del brano, avvenuta al Festival Kamalé, l’artista è stato accompagnato dalla fisarmonicista Cinzia Licciardi, con la partecipazione speciale del corpo di ballo della scuola Espressione Danza Lampedusa diretta da Sara Flamini, impreziosita dal Visual Graphic Set curato da UltraVisionaryStudio e da costumi con il Cuore Sacro come simbolo di passione e amore comunitario.

Il singolo si inserisce in una produzione più ampia che vedrà la realizzazione di altri tre brani folk dedicati non solo a Lampedusa e all’intera Sicilia ma più in generale all’intero bacino Mediterraneo.

“Tarantella Mpdusana” è un autentico inno alla gioia e alla resilienza del popolo lampedusano, capace di affrontare la vita con leggerezza e di ritrovare la felicità nel ballo e nella condivisione, come raccontano i versi cantati in lingua locale che intrecciano il mito del mare e l’attesa delle donne per il ritorno dei pescatori.

«La comunità lampedusana – dice Felice Demetrios Taranto – ama riunirsi, soprattutto d’inverno quando la stagione turistica si avvia alla conclusione, per fare festa attraverso la danza. Ho voluto regalare alla mia isola la sua prima tarantella, intitolandola proprio “Tarantella Mpdusana, come si dice nel nostro dialetto».

Per sottolineare il legame con la tradizione mediterranea, in occasione della prima esibizione dal vivo, sono state fatte arrivare appositamente a Lampedusa cinque tammorre mute salentine, fabbricate artigianalmente dal maestro Rocco Luca della Bottega del Tamburello di Torrepaduli, mentre l’incisione e la lavorazione si sono svolte al Borealis Studio di Palermo.

“Tarantella Mpdusana” sarà disponibile su tutte le principali piattaforme di streaming musicale a partire dal 22 settembre, mentre è ufficialmente aperta la campagna social per il casting del videoclip ufficiale — rivolta a ragazze e ragazzi tra i 17 e gli 80 anni — le cui riprese si terranno a ottobre per mettere in scena una vera e propria festa itinerante nei luoghi iconici dell’isola di Lampedusa.

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.