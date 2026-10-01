Fabio Martorana torna dal 2 ottobre con “Dentro a un vortice”, il nuovo singolo pop rock che mette al centro l’amore come forza capace di attraversare e superare le inquietudini del presente. Il brano è disponibile su Spotify, Apple Music, Amazon Music e su tutti i principali digital store.

Con un sound che intreccia la melodia del pop e l’energia del rock, “Dentro a un vortice” racconta un viaggio interiore sospeso tra percezione e realtà. Al centro del brano c’è un’immagine potente: l’artista si guarda allo specchio e, nel riflesso, riconosce l’immagine dell’amore. Ma è proprio quella visione a generare il dubbio: ciò che vede è reale oppure soltanto il frutto della propria immaginazione?





Da qui prende forma un vero e proprio labirinto mentale, un vortice emotivo dal quale sembra impossibile uscire. A riportare l’artista alla realtà sono i piccoli, concreti segnali della quotidianità: un orologio che scandisce il tempo, un sorriso, un abbraccio. Gesti semplici, ma capaci di restituire un senso di autenticità e di presenza.

Il brano nasce così come una riflessione sul rapporto tra amore e rabbia, in un’epoca segnata da conflitti, solitudine e dalla progressiva perdita di valori. In un mondo in cui tutto sembra poter essere sostituito e in cui anche la musica racconta spesso la rabbia e il disincanto, Fabio Martorana sceglie di andare in direzione opposta: restare fedele all’idea di un amore puro, autentico e necessario.





“Dentro a un vortice” diventa quindi non soltanto una canzone d’amore, ma una dichiarazione di intenti: la convinzione che, nonostante il rumore e le contraddizioni del mondo, l’amore possa ancora rappresentare una forza capace di dare un significato profondo alla nostra esistenza.

“Questo pezzo nasce dal bisogno di raccontare l’amore come una forza della natura. È un uragano che scuote l’anima e ti fa dubitare delle tue stesse percezioni. Ma, alla fine, ti lascia tra le mani il senso profondo della vita.” — Fabio Martorana

Luogo: CALTANISSETTA, SICILIA