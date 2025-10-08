Un bambino che sogna di vedere le piramidi e scoprire l’Egitto: da questa immagine prende forma “Paura fuoriposto”, il nuovo singolo del cantautore siciliano Andrea Gioè, quarto estratto dall’album “Ardente sogno”, progetto che ha già superato le 300 mila riproduzioni su Spotify. Il brano è disponibile anche su YouTube con un videoclip ufficiale diretto da A.G. Production e Miriam Di Malta.

Il singolo nasce come versione italiana di “The day after”, canzone composta ai tempi della prima band di Gioè, The Nice Price. In questa nuova veste, il brano si trasforma in un viaggio introspettivo nei sogni e nelle fragilità di un Andrea bambino, alla ricerca di risposte interiori. La paura emerge come protagonista, ma viene relegata “fuoriposto” da un Io capace di reagire e rinascere, dando voce a una forza che diventa identità e crescita personale.





“Paura fuoriposto” porta la firma di Andrea Gioè e Cristiano Vaccarino per il testo, mentre le musiche sono di Mauro Pucci e Roberto Castagna. Con questo nuovo lavoro, Gioè conferma la sua attitudine a fondere introspezione, melodia e contaminazioni sonore, offrendo al pubblico un brano capace di unire emozione e riflessione.

Il videoclip è disponibile al link ufficiale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=KTktkqCrkzo e su Spotify (https://open.spotify.com/intl-it/track/1uj7ZmDuCzztTxwmtxMSkC?si=9ba6a1ba714241a9)

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.