Un viaggio tra ricordi, emozioni e sentimenti che resistono al tempo. È disponibile su Spotify e su YouTube “I Love You”, il nuovo singolo del cantautore siciliano Sergio Lo Cicero, originario di Sambuca di Sicilia, accompagnato da un originale videoclip in stile cartoon realizzato con il supporto dell’intelligenza artificiale.

Il videoclip è disponibile al link ufficiale YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dvhDVawjkwE e il brano è su Spotify e iTunes https://distrokid.com/hyperfollow/sergiolocicero/i-love-you-2?ref=release .





Un progetto artistico nato da un desiderio coltivato a lungo dall’autore: dare vita a un videoclip interamente animato. Grazie alla collaborazione con un videomaker amico, quell’idea si è trasformata in un racconto visivo dal forte impatto emotivo, in cui realtà e immaginazione si fondono attraverso un linguaggio moderno e coinvolgente.





Il protagonista del video richiama volutamente alcuni tratti distintivi dello stesso Sergio Lo Cicero – gli occhiali rossi, il piccolo orecchino nero e i capelli ricci – senza rappresentarne un vero autoritratto. È piuttosto una figura simbolica, attraverso la quale il cantautore racconta una storia universale fatta di nostalgia, ricordi e amore.

Il videoclip accompagna lo spettatore nel viaggio interiore di un uomo che, disteso sul letto, ripercorre i momenti di una relazione ormai conclusa. Case, mare e stazioni ferroviarie si trasformano in scenari sospesi e surreali, proprio come accade nella memoria quando emozioni e pensieri si intrecciano. Tra lettere mai dimenticate, telefonate, sorrisi e attimi di angoscia, prende forma un racconto capace di attraversare il tempo fino a un’unica certezza: l’amore.





“I Love You” racconta infatti la storia di un amore a distanza terminato sei anni fa, ma mai realmente cancellato dal cuore dei protagonisti. Una relazione che sembrava appartenere al passato e che invece continua a vivere attraverso i ricordi, dimostrando come alcuni sentimenti riescano a sopravvivere anche alle distanze, alle separazioni e al trascorrere del tempo.





Con questo nuovo progetto, Sergio Lo Cicero unisce musica, animazione e intelligenza artificiale in un linguaggio contemporaneo che arricchisce il messaggio della canzone, offrendo al pubblico un’esperienza visiva ed emotiva capace di coinvolgere fin dal primo fotogramma.

FOLLOW Sergio Lo Cicero on INSTAGRAM – https://www.instagram.com/sergiolocicero?igsh=NGkzaWIyMGsweXl3&utm_source=qr

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.