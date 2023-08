Le musiche, le atmosfere, i pensieri e le parole di musici, narratori e attori tornano a risuonare tra le mura del Castello di Roccella con “Roccamaris. Incontri d’estate al Castello”, la rassegna culturale organizzata dal Comune di Campofelice di Roccella e dall’Associazione Roccamaris APS.

Si rinnova così l’invito a scoprire e riscoprire anche nel periodo estivo la bellezza della cultura nella magnifica cornice del Castello sul mare di Campofelice di Roccella. La kermesse, giunta alla sua VII edizione, è ormai uno degli appuntamenti estivi più attesi del nostro comprensorio, e torna con lo spirito di sempre, dopo gli anni difficili seguiti al Covid.

Un calendario breve ma intenso, che avrà inizio l’11 agosto e si concluderà l’1 settembre.

Si alterneranno sul palco la band dei Tamuna e la forza del loro Woodrock, il gruppo dei Trovatori con La Pupara, il maestro polistrumentista Michele Piccione con le sue musiche dal mondo e l’artista poliedrica iscritta nel Registro delle Eredità Immateriali Sara Cappello e i suoi Triunfi, canti e cunti per S. Rosalia.

“Dando continuità a questa Rassegna – ha dichiarato il sindaco di Campofelice Giuseppe Di Maggio – vogliamo promuovere la bellezza del nostro territorio attraverso le arti, valorizzando nel contempo il nostro amato Castello di Roccella che torna così a vivere”.

“Siamo tornati. Roccamaris. Incontri d’estate al Castello riparte con un calendario di eventi culturali volti alla conoscenza e promozione del Castello di Roccella – ha dichiarato Domenica Barbera, presidente dell’Associazione Roccamaris – attraverso l’impegno degli artisti che sposano il nostro progetto di valorizzazione di questo luogo dalla rilevanza storico-culturale unica, non solo per Campofelice ma per tutto il comprensorio”.

Grazie alla musica, al teatro, all’arte e alla cultura il Castello di Campofelice di Roccella torna a vivere.

