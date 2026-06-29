Il “Centro d’arte Raffaello” rinsalda la propria vocazione ad accogliere linguaggi contemporanei, dando spazio a talenti capaci di raccontare il tempo presente attraverso una ricerca espressiva autentica e attuale.

L’ultima acquisizione in tal senso è rappresentata dalla palermitana Rosalia Foresta, classe 1982, laureatasi all’Accademia di Belle Arti del capoluogo siciliano.

Un’artista che, forte della propria formazione, possiede una ferrea conoscenza dei grandi Maestri, sia del passato che contemporanei, in grado di padroneggiare le diverse tecniche pittoriche e grafiche, elaborando così progressivamente una visione molto personale.





“Sono particolarmente felice – afferma il direttore artistico del “Centro d’arte Raffaello” Sabrina Di Gesaro – di accogliere Rosalia Foresta nel percorso espositivo della galleria: la sua è una pittura che arriva con immediatezza, in cui il colore è protagonista assoluto”.

Un colore intenso, vibrante, libero, steso con energia fino a trasformare ogni paesaggio in un’emozione da vivere, prima ancora che da osservare.

Le opere dell’artista non chiedono di essere semplicemente guardate, ma invitano l’osservatore a lasciarsi avvolgere, fino quasi a “respirarle”.

I cipressi costituiscono una presenza costante della sua ricerca.





“Al di là della simbologia a cui questi alberi sono tradizionalmente associati – commenta la dottoressa Sabrina Di Gesaro – assumono un significato che colpisce particolarmente: nelle tele di Rosalia Foresta, infatti, diventano un inno alla vita, all’energia che spinge a crescere e a cercare sempre la luce”.

“Sono figure che si alzano verso il cielo – osserva la gallerista – e che, pur essendo radicate nella terra, si proiettano verso l’alto, quasi a ricordare il desiderio dell’uomo di andare oltre i propri limiti elevando il pensiero e lo sguardo in direzione della bellezza”.

Alle spalle di tanta abilità tecnica c’è un percorso rigoroso di studi, volto alla ricerca di forme espressive sempre nuove: Rosalia Foresta mostra già dall’infanzia notevoli doti creative e, negli anni della sua formazione, sviluppa una forte passione per l’arte del Seicento e per i pittori barocchi di cui, tra l’altro, realizza diverse riproduzioni con tecniche fedeli agli originali.

Le sue prime produzioni personali non a caso si affiancano al realismo Caravaggesco.





Si specializza in pittura Sacra nel 2009 con il massimo dei voti e, successivamente, frequenta la Scuola Libera del Nudo, affinando la tecnica del disegno e della pittura dal vero.

A oggi, ha all’attivo diverse mostre collettive e personali, alcune delle quali curate dal noto critico d’arte Giovanni Bonanno, che ha paragonato il suo stile pittorico a quello fauvista di Henri Matisse.

“Mi affascina – spiega Sabrina Di Gesaro – il modo in cui Rosalia Foresta vive la pittura, che per lei non è una semplice attività artistica ma un’esperienza quotidiana, necessaria e naturale: è la sua sincerità espressiva a renderla così coinvolgente”.





Dietro ogni tela, c’è un dialogo intimo con la Natura e con la componente più autentica di sé che, proprio attraverso l’elemento cromatico, riesce a parlare anche agli altri.

“Credo che il pubblico – conclude – saprà riconoscere la sua forza comunicativa, lasciandosi conquistare da una pittura che non cerca di rappresentare la realtà, ma di restituirne l’anima”.

“Dipingere – dichiara Rosalia Foresta – non è qualcosa che faccio, ma una realtà che vivo in prima persona: osservo e riproduco ciò che i miei occhi provano; sento con gli occhi e traduco con le mani i colori e le forme che prendono vita dentro di me, rifuggendo il realismo e andando oltre esso”.

“Benché ritenga lusinghiero e generoso l’accostamento della mia pittura a quella di Henri Matisse – sottolinea – mi sento vicina all’idea rappresentativa dell’espressionismo, che va appunto oltre il realismo sublimando l’oggetto per scendere nelle viscere di ciò che esso suscita”.

Chi volesse ammirare le opere dell’artista può farlo in presenza, nella sede espositiva di via Emanuele Notarbartolo 9/E a Palermo, oppure sul sito raffaellogalleria.com

Luogo: Centro d’arte Raffaello , via Emanuele Notarbartolo , 9/e , PALERMO, PALERMO, SICILIA

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