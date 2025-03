In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il “Centro d’arte Raffaello” sceglie di celebrare la ricorrenza rendendo omaggio alla bellezza e all’identità femminile attraverso un’opera di Walasse Ting, artista di fama internazionale con cui la galleria ha collaborato.

“Donna rossa con fiori” è il titolo del dipinto che, per tutto il corso di sabato 8 marzo, sarà esposto in vetrina, nella sede di via Emanuele Notarbartolo 9/E a Palermo.

“Un tributo alla rappresentazione della donna – spiega il direttore artistico della galleria Sabrina Di Gesaro – nella sua espressione più ricca e accogliente: un ritratto senza confini, oltre ogni appartenenza culturale o geografica”.

La straordinaria opera dell’artista cino-americano, nato nel 1929 e scomparso nel 2010, ritrae una figura femminile dai tratti orientali, immersa nei colori vivaci che caratterizzano il suo inconfondibile linguaggio pittorico.

“Donna rossa con fiori” è un guazzo su carta di riso del 1985, una bellissima opera unica di notevole pregio artistico che ritrae un volto femminile nelle cromie e nelle figure più rappresentative della poetica di Walasse Ting, i cui temi usuali, oltre alle donne, sono gli uccelli e i fiori, in equilibrio tra le suggestioni del mondo artistico occidentale e la semplicità formale orientale.

“L’arte, con la sua capacità di comunicare universalmente – sottolinea la dottoressa Sabrina Di Gesaro – esalta la bellezza femminile come valore identitario, riaffermando il ruolo centrale della donna nella società e nella cultura”.

“Attraverso questa esposizione – conclude – desideriamo celebrare l’8 marzo con un messaggio di inclusione e di riconoscimento della femminilità nelle varie forme, affinché la bellezza e i valori che essa incarna possano essere condivisi e apprezzati da tutti”.

Il “Centro d’arte Raffaello” custodisce al proprio interno la collezione più ampia di lavori del famoso artista, opere uniche e grafiche raccolte nel corso della quarantennale attività della galleria.

A quindici anni dalla morte, Walasse Ting rimane, a oggi, uno dei nomi più ricercati dai collezionisti di tutto il mondo.





Luogo: Centro d’arte Raffaello , via Emanuele Notarbartolo , 9/e , PALERMO, PALERMO, SICILIA

Questo contenuto è stato disposto da un utente della community di BlogSicilia, collaboratore, ufficio stampa, giornalista, editor o lettore del nostro giornale. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore. Se hai richieste di approfondimento o di rettifica ed ogni altra osservazione su questo contenuto non esitare a contattare la redazione o il nostro community manager.