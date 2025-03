Un’ondata di musica e divertimento ha travolto piazza Duomo a Giarre, trasformando l’agorà cittadina in una gigantesca discoteca all’aperto. Centinaia di studenti hanno invaso la piazza per celebrare il Carnevale, che si concluderà martedì con un’ultima giornata di animazione, tra sfilate in maschera, cooking show e intrattenimento. La piazza, ancora una volta, è stata il cuore pulsante dei festeggiamenti, accogliendo una folla di giovani che hanno ballato e cantato per tutta la mattinata.





Gruppi di animazione in maschera hanno colorato l’atmosfera, creando un’esplosione di allegria e divertimento. Beppe Siligato, patron dell’evento “Chocolate Carnival”, patrocinata dal Comune di Giarre, ha espresso grande soddisfazione per la riuscita della manifestazione: “È stato un successo straordinario vedere così tanti giovani divertirsi insieme. La piazza si è trasformata in un luogo di festa e condivisione, dove la musica e l’allegria hanno vinto su tutto”. L’evento ha visto la partecipazione di numerose scuole del territorio, che hanno contribuito a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente. Le sfilate in maschera hanno dato sfogo alla creatività degli studenti, che hanno sfoggiato costumi originali e colorati. La festa di Carnevale a Giarre proseguirà martedì con un ricco programma di eventi, tra cui sfilate, spettacoli di animazione e degustazioni di specialità locali. Un’occasione imperdibile per concludere in bellezza i festeggiamenti e lasciarsi contagiare dall’allegria del Carnevale giarrese.

