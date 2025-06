Il Programma GOL ha come obiettivo la riqualificazione professionale e il potenziamento delle competenze dei lavoratori, con particolare attenzione alla transizione digitale e all’inclusione sociale. I percorsi sono completamente gratuiti e strutturati per rispondere in modo personalizzato alle esigenze dei destinatari.

L’iniziativa si rivolge a diverse categorie, tra cui: Percettori di Assegno di Inclusione (ADI) e Supporto per la Formazione e il Lavoro (SFL); Beneficiari di NASPI e DIS-COLL; Lavoratori con redditi molto bassi (working poor); NEET (giovani che non studiano né lavorano), donne svantaggiate, over 55, persone con disabilità; Disoccupati di lunga durata e autonomi con redditi bassi; Lavoratori impegnati in attività socialmente utili (ASU) che necessitano di percorsi di aggiornamento (upskilling).

Il Centro Studi C.E.S.T.A. propone due percorsi formativi:

P2 – Upskilling (80 ore): percorsi brevi per l’aggiornamento delle competenze già acquisite e immediatamente spendibili nel mercato del lavoro con corsi di Tecnico di Accoglienza Turistica – Marketing Promozionale; Tecnico di Accoglienza Turistica – Lingua Spagnola/Inglese; Tecnologie Informatiche – Word ed Excel; Tecnico di Produzione Pagine Web; Competenze Digitali Trasversali – Servizi Digitali; Tecnologie Informatiche – Internet e Posta Elettronica).

P3 – Reskilling (250 ore): percorsi di riqualificazione professionale destinati a chi necessita di acquisire competenze in ambiti nuovi, per favorire un reinserimento efficace con corsi di Addetto Amministrativo Segretariale; Tecnico di Accoglienza Turistica; Operatore Informatico Risorse Web; Operatore Informatico su Dispositivi e Reti; Addetto Magazzino e Logistica; Assistente Familiare; Addetto al Giardinaggio.

Per i partecipanti è prevista un’indennità giornaliera pari a euro 3,50, riconosciuta al raggiungimento di una frequenza minima del 70% del monte ore complessivo.

SEDI DI EROGAZIONE DELLA FORMAZIONE

Catania – Tel. 095 0904580 / 095 0904571 | Email: avviso06@centrostudicesta.it –segreteriact@centrostudicesta.it

Caltagirone – Tel. 0933 982624 | Email: avviso06@centrostudicesta.it – segreteriact@centrostudicesta.it

Agrigento – Email: avviso06@centrostudicesta.it

Bronte – Tel. 095 0904580 / 095 0904571 | Email: avviso06@centrostudicesta.it – segreteriact@centrostudicesta.it

Mineo – Tel. 0933 981792 | Email: avviso06@centrostudicesta.it – segreteriact@centrostudicesta.it

Per ulteriori informazioni sull’offerta formativa e sulle modalità di accesso ai corsi, è possibile contattare direttamente le sedi o visitare il sito ufficiale del Centro Studi C.E.S.T.A.





