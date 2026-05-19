Il Centro Studi Pio La Torre aderisce alla manifestazione “Tribunale chiama Scuola”, l’iniziativa promossa dalla “Rete per la cultura antimafia nelle scuole” il 23 maggio, in occasione delle commemorazioni dell’omicidio di Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e degli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.

«Le giovani generazioni e il mondo della scuola non siano semplici spettatori, ma i veri protagonisti e la forza trainante nella lotta contro la criminalità organizzata e per il riscatto sociale del territorio – è il messaggio del Centro Pio La Torre – perché crediamo che la scuola sia il primo e più importante avamposto della legalità. Gli studenti hanno un ruolo fondamentale nella costruzione di una coscienza critica».





Luogo: Piazza Vittoeio Emanuele Orlando, PALERMO, PALERMO, SICILIA

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