Terminata la pausa estiva, il Campionato Italiano Gran Turismo è pronto a ripartire. E si riparte dal punto in cui ci si era lasciati, ovvero al Mugello. Nel fine settimana dal 12 al 14 luglio scorsi, infatti, il circuito toscano aveva ospitato il secondo round per la serie Endurance, mentre ora dal 23 al 25 agosto, sempre il Mugello sarà il teatro del terzo appuntamento della serie Sprint, con due gare in programma. Beppe Fascicolo, portabandiera del team Imperiale Racing, insieme al compagno Robin Rogalski, è pronto a tornare in pista nella classe Pro Am, al volante della sua Lamborghini Huracàn GT3 EVO2.

L’infortunio alla costola riportato durante la gara di giugno a Vallelunga è ormai un lontano ricordo, e il pilota veneto nutre grandi aspettative per questo fine settimana: “L’obiettivo resta il podio, sarebbe un risultato straordinario considerando il livello degli avversari”, commenta. Certo, non saranno due gare semplici, soprattutto a causa delle elevate temperature previste nei prossimi giorni: “A differenza di altre vetture, la nostra non è dotata di aria condizionata e questo senza dubbio rappresenterà una sfida molto dura sotto l’aspetto fisico”, spiega Fascicolo. Inoltre, la classe Pro Am annovera piloti di grande qualità, in grado di rendere il livello agonistico molto elevato. Ma il team Imperiale Racing ha dimostrato, nel corso dell’ultimo round del Mugello, di essere in ottima condizione, sia tecnica che mentale, con piloti in piena forma e setup della vettura ottimale: “Vorremmo proseguire su quella linea e ottimizzare il lavoro svolto nell’ultimo fine settimana, siamo pronti ad affrontare avversari che sappiamo essere veramente forti e competitivi”, conclude Fascicolo.

Il programma si aprirà venerdì con i due turni di prove libere separate per le due classi e proseguirà nella giornata di sabato con le prove ufficiali e quindi con il via della prima gara (50 minuti + 1 giro) alle 15.10. Domenica bandiera verde per Gara 2 alle 14.40. Tutte le corse saranno trasmesse in diretta TV su ACISPORT TV (SKY 228) e da RaiSport (canale 58 del Digitale Terrestre), oltre che in streaming sul sito ufficiale www.acisport.it/CIGT.





