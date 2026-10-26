Il Cine Teatro Ideal torna ad animare la vita culturale di Lercara Friddi con un cartellone di quattro appuntamenti all’insegna di cabaret, musica, spirito natalizio ed intrattenimento per grandi e piccini.



Ideata da Freedom Arte Libera con la direzione artistica di Salvo Melia con il patrocinio del Comune di Lercara Friddi, la rassegna prenderà il via domenica 15 novembre alle ore 17 con Comici in palazzo, la sit‑com teatrale con Ivan Fiore, Andrea Lupo, Claudione Di Giovanni e Daniele Vespertino, che che daranno vita a un condominio popolato da personaggi esilaranti.



Spazio alle risate anche domenica 29 novembre, sempre alle ore 17, con il quartetto comico palermitano I 4 Gusti e il loro nuovo spettacolo che raccoglie, reinventa e rilancia alcuni dei personaggi e degli sketch più amati del gruppo, trasformandoli in uno show corale, ritmato e spettacolare.





In programma anche un appuntamento dedicato all’atmosfera natalizia, sabato 5 dicembre alle ore 17: Concerto di Natale con la Sicily Orchestra e il soprano Federica Foresta, diretti dal Maestro Emanuele Di Bella, presenteranno i più celebri brani natalizi.



Infine, domenica 13 dicembre, alle ore 17, Musical Show, uno spettacolo pensato soprattutto per i bambini e le loro famiglie, a cura dell’Accademia PAS di Palermo, per vivere insieme un pomeriggio di musica, fantasia e divertimento.





Il Sindaco Luciano Marino esprime soddisfazione per l’avvio di questa rassegna culturale, che si inserisce nel percorso di valorizzazione della struttura. “Crediamo che il Cine Teatro Ideal rappresenti una risorsa importante per la vita culturale e sociale di Lercara Friddi, ma anche per l’intera provincia – dichiara il Sindaco- Dopo una chiusura di circa dieci anni, e la riapertura della struttura nel gennaio 2023, questo cartellone di eventi ben strutturato vuole essere un passo significativo per rilanciare il teatro e restituirgli un ruolo centrale nella vita della comunità. Vogliamo investire nelle sue potenzialità, offrendo al pubblico nuove occasioni di incontro, partecipazione e fruizione culturale”.



“Felici di contribuire alla ripartenza culturale del Cine Teatro Ideal- dichiara il Direttore artistico Salvo Melia- con una proposta che unisce cabaret, musica e show, per offrire ad un pubblico variegato, per età e gusti, occasioni di svago e condivisione”.



Biglietti disponibili su TicketOne. Previste agevolazioni per bambini under12, diversamente abili e adulti over 65.

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