Il Co.Ri.Bi.A – Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura – sarà presente a Roccapalumba, domani sabato 19 ottobre, alla XXIV edizione dell’ “Opuntia Ficus-indica Fest”, nell’ambito del convegno “La crisi climatica e il ficodindia” in cui si affronteranno le problematiche legate alle produzioni tipiche siciliane, fra cui il ficodindia di Roccapalumba rappresenta un’eccellenza, messe a dura prova dai cambiamenti climatici in atto. L’incontro è organizzato dal comune di Roccapalumba in collaborazione con il Dipartimento SAAF (Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali) dell’Università degli Studi di Palermo, il Co.Ri.Bi.A e l’Ordine professionale dei dottori Agronomi e Forestali.

Ad aprire i lavori sarà il sindaco Benedetto Giunta, moderatore l’assessore comunale all’Agricoltura Roberto Maria Gentile. In rappresentanza del Co.Ri.Bi.A, sarà presente Silvia Martinico; Previsti gli interventi dei professori Paolo Inglese e Giorgia Liguori e di Vito Sinatra dello staff esterno del Dipartimento Agricoltura. Concluderà i lavori Dario Cartabellotta, Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura.





Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.