In occasione della Giornata Mondiale dell’Alimentazione, il Co.Ri.Bi.A -Consorzio di Ricerca sul Rischio Biologico in Agricoltura – ha partecipato ad un interessante incontro, organizzato dall’istituto Luigi Sturzo di Bagheria, sul delicato tema della corretta alimentazione per gli adolescenti, nell’ambito del progetto, curato dall’ente, sulla valorizzazione delle eccellenze agroalimentari siciliani. Il team di esperti, guidato dalla vicepresidente del consorzio Liliana Paola Castelli, e composto da Francesca Cerami, Silvia Martinico, Maria Elena Ristuccia, Maurilio Caracci e Roberto Noto, ha affrontato il tema della tutela delle filiere tradizionali strettamente connesso al rispetto dell’equilibrio ambientale e a un giusto apporto nutritivo e salutistico. I ricercatori hanno esposto in forma divulgativa i risultati acquisiti nell’ambito di numerosi studi condotti dal Co.Ri.Bi.A sui prodotti tipici e di qualità siciliani.

“Il nostro progetto – ha spiegato la vicepresidente Castelli – mira a divulgare e promuovere la conoscenza dei prodotti agroalimentari siciliani e delle loro peculiari caratteristiche qualitative, in un percorso fra tradizioni, innovazione e sicurezza alimentare”.





