Grande apprezzamento e soddisfazione da parte del Co.S.Va.P. – Distretto della Pesca e Crescita Blu di Mazara del Vallo per l’approvazione del Piano Nazionale del Mare da parte del Cipom, il Comitato interministeriale per le politiche del mare, sotto la presidenza del ministro Nello Musumeci. “Il Piano del mare, previsto dall’articolo 12 del DL 173 del 2022, è lo strumento di programmazione di cui si dotano governo e parlamento per avviare una politica marittima unitaria e strategica. È stato redatto dopo alcuni mesi di confronti e audizioni, a cura di un apposito comitato di esperti, con i principali attori pubblici e privati che operano nel ‘sistema mare e secondo la norma di legge, dovrà essere aggiornato con cadenza triennale” come si legge in una nota alla stampa. Per tale azione così importante per il comparto del mare e della pesca, il presidente del COSVAP – Distretto della Pesca e Crescita Blu, Nino Carlino dichiara “un grande plauso all’attività del ministro per le Politiche del mare, sen. Nello Musumeci che con l’approvazione del Piano Nazionale del Mare determina una affermazione per noi attori del comparto. In tal modo avremo la possibilità di poter programmare attività concrete in un futuro, in modo particolare per noi operatori in Sicilia, a medio e lungo termine”. Nella nota alla stampa si legge inoltre “Il primo importante passo è stato fatto – ha dichiarato il ministro per le Politiche del mare Nello Musumeci – l’Italia secondo gli obiettivi del governo intende guardare al mare oltre l’orizzonte con occhi nuovi, sempre più attenti alla sua salvaguardia e valorizzazione. Desidero ringraziare i colleghi di governo del Cipom, il Comitato degli esperti coordinato da Luca Salamone, e tutti i soggetti associativi e singoli, pubblici e privati che hanno fornito il loro essenziale contributo di idee e proposte”.

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.