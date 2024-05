Ha capito di amare l’arte di esibirsi a sette anni, quando sull’isola di Ustica intratteneva il pubblico in piazza in cambio di gelati e Cocacola. Oggi, dopo avere attraversato le principali scuole della comicità palermitana e avere lavorato come commesso in un negozio di elettrodomestici, ha recitato, diretto da Luca Barbareschi, nel suo ultimo film girato in Sicilia.

L’attore Roberto Pizzo è il protagonista dell’intervista della puntata numero 27 di “Egoriferiti”, l’unico videopodcast del Sud Italia, disponibile su YouTube e Spotify, tutti i giovedì dalle 21.

“Egoriferiti” è la conversazione tra un ospite e le sue due coscienze – rappresentate dal regista Giuseppe Cardinale e dal giornalista Vassily Sortino – alla ricerca del punto più sincero e allo stesso tempo debole del proprio essere.

Nel corso dell’intervista Roberto non solo ha raccontato della sua carriera, ma anche del suo amore per i fumetti, il musical, i traumi infantili, l’amico immaginario che aveva da bambino, gli anni trascorsi in un negozio di elettrodomestici con una clientela improbabile diventata oggetto dei suoi sketch e di un libro, le esperienze con Tiziano Di Cara, Cristiano Pasca e Matranga e Minafò e tanto altro.

