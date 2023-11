Nella giornata di Sabato 18 Novembre 2023, il Comitato Civico “Progetto Villa Tasca” ha incontrato il Consigliere Antonino Abbate, per un sopralluogo ed una verifica dello stato di degrado dell’area a verde del Viale Maria Santissima Mediatrice. Con l’occasione, durante l’incontro si è discusso delle diverse problematiche che affliggono perennemente il Quartiere, tra cui:

– Ripristino immediato della illuminazione necessaria per la sicurezza delle persone

– Rifacimento marciapiedi danneggiati dall’uso improprio di mezzi e dall’apparato radicale di alcuni alberi inadatti

– Rivisitazione del polmone verde dell’intero quartiere con necessaria potatura e sostituzione degli alberi secchi

– La fruizione dell’attuale Pista di Pattinaggio di Via Mulè attualmente non del tutto fruibile per via degli orari

– La riqualificazione e la pulizia dell’area verde sita di fronte la Chiesa Parrocchiale di Maria Santissima Mediatrice

– La collocazione di un albero natalizio nell’area verde, a seguito di pulizia e riqualificazione, sita di fronte la Chiesa Parrocchiale di Maria Santissima Mediatrice

Il Consigliere, chiamato dal Presidente Oliveri, è immediatamente accorso, lieto della nostra collaborazione, prendendo atto della necessità e facendo tesoro del nostro incontro.

Il Comitato esprime soddisfazione per l’incontro ed auspica interventi produttivi e rapidi a favore della qualità e della vivibilità dei cittadini e del Quartiere tutto.

