Palermo 19 dicembre 2025 – Il comitato di Palermo per il No al referendum sulla riforma della giustizia di movimenti e società civile, a conclusione dell’assemblea costituente di martedì scorso, svoltasi all’Istituto Pedro Arrupe, ha eletto il suo coordinamento. La presidenza è stata affidata Claudio Riolo, già docente dell’Università di Palermo, responsabile del Laboratorio per la difesa e l’attuazione della Costituzione, una delle associazione de “La Via Maestra”, la rete di centinaia di associazioni che sin dal 2023 ha avviato un percorso dal basso in difesa della pace e della Costituzione.

Le attività del comitato saranno coordinate da un gruppo di lavoro ristretto composto da: Marta Capaccioni, Andrea La Torre, Dario Fazzese, Alessandra Minutella, Olga Giunta, Rosario Rappa, Fausto Melluso, Aaron Pettinari, Armando Sorrentino, Nino Tranchina. Al primo incontro pubblico, a spiegare le ragioni del No sono intervenuti il presidente del Tribunale di Palermo Piergiorgio Morosini e il giudice Giuseppe Tango, coordinatore del comitato referendario palermitano x il No alla legge Nordio, promosso dai magistrati. L’iniziativa, aperta, dopo i saluti di padre Gianni Notari, da Claudio Riolo e conclusa dal segretario generale Cgil Palermo Mario Ridulfo, ha visto la partecipazione di diversi esponenti dell’associazione civile, di magistrati, di sigle come Anpi, Acli, centro Pio la Torre, Antimafia Duemila, di docenti e studenti universitari, di collettivi studentesche, del comitato di avvocati per il No.

Già più di un centinaio le adesioni giunte all’indirizzo del comitato adesioni@referendumgiustiziapalermo.it sia da parte di singoli che di associazioni.

Questo l’elenco delle prime associazioni: Acli, Anpi, Antimafia Duemila, Arci, associazione Amicizia Sicilia Palestina Al-Quds, Ass. 99%, Attac, Attivamente, associazione Di Sana Pianta, Cgil Palermo, Casa dell’equità e della bellezza, Centro Impastato-No mafia Memorial, Centro Pio La Torre, Ciss, Comitato Dossetti, Comitato degli Avvocati per il No, Cresm, Erripa A.Grandi, Fondazione E.Parrino, Federconsumatori, Forum sanità pubblica Palermo, Istituto Gramsci Siciliano, Libera, Libertà e Giustizia, Laboratorio per la difesa e l’attuazione della Costituzione, Legambiente Palermo Futura, Memoria e Futuro, Mediter Italia, Mir Palermo, Moto Perpetuo, Movimento Nonviolento Palermo, Noi Siamo Chiesa Sicilia, Noi uomini a Palermo contro la violenza sulle donne, Nuova Coscienza Cittadina, Our Voice-APS, Pax Christi, Per il Pane e le Rose, Sindacato studentesco Regina Margherita, Sunia Palermo, Udi Palermo, Udu Palermo, Utopia civica, Voci nel Silenzio.

