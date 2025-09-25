La segnalazione dello stato di abbandono dei canali in vista delle piogge autunnali

Ispica – Il Comitato per la Difesa del Bassopiano Ispicese ha inviato stamani una comunicazione ufficiale al Commissario straordinario del Consorzio di Bonifica n. 8 di Ragusa, con copia al Sindaco di Ispica, per segnalare la grave situazione di mancata manutenzione dei canali di scolo e di deflusso delle acque nel territorio.

Nella nota vengono evidenziate in particolare le criticità riguardanti il canale circondariale, i canali e i collettori nei pressi di via Acque Basse, inclusi quelli collegati all’invaso di Pantano Gariffi in contrada Margio ed altri tratti del reticolo idraulico del bassopiano ispicese.





Il Comitato sottolinea come gli interventi di pulizia e manutenzione risultino estremamente rallentati e parziali, nonostante l’avvio della stagione autunnale, periodo in cui in passato si sono verificate le alluvioni più gravi.

Nella comunicazione si sollecita, pertanto, un intervento immediato e capillare di rimozione della vegetazione, dei sedimenti e degli ostacoli che limitano pericolosamente il deflusso delle acque, al fine di prevenire rischi concreti di esondazioni e allagamenti.

Il Comitato ha infine evidenziato che, in caso di mancato riscontro, la situazione sarà segnalata alle autorità competenti e agli organi di protezione civile.

