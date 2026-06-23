Il Comune di Bolognetta, del quale è sindaco la Dott.ssa Elisabeth Smith, ha deciso di adottare il Saggio “Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose” per metterlo gratuitamente a disposizione a tutti i cittadini e di tutte le Donne che volessero avere una corretta informazione su come prevenire e come affrontare adeguatamente problemi relativi alla Violenza sulle Donne, alla Violenza di Genere e al Femminicidio.

Il Saggio si può scaricare gratuitamente o leggere in digitale online, dal link ufficiale del Comune di Bolognetta:

https://www.comune.bolognetta.pa.it/novita/femminicidio-e-narcisismo-patologico-quale-correlazione-e-come-prevenire-relazioni-pericolose/





La 6^ edizione del manuale è stata presentata a Palermo il 12 giugno scorso alle ore 16:00 presso l’Aula Magna della Pontificia Facoltà Teologica di Sicilia, in presenza di diverse autorità, tra le quali il Sindaco di Bolognetta Elisabeth Smith, e dei nuovi autori della 6^ edizione tra i quali tre magistrati, la Dott.ssa Laura Vaccaro, Procuratrice aggiunta della Procura della Repubblica di Palermo dove coordina il “Dipartimento violenza di genere, violenza domestica e tutela delle vittime vulnerabili”, il Dott. Fabio Pilato, Consigliere della Corte d’Appello di Caltanissetta, la Dott.ssa Raimonda Tomasino, Giudice del Tribunale di Sorveglianza Palermo, la Prof.ssa Mariangela Sciandra, Professore Associato di Statistica presso l’Università degli Studi di Palermo, il Prof. Emilio Vergani, Sociologo e docente presso l’Università LUMSA di Palermo, e altre tre storie di vita vissute, che si aggiungono alle 12 precedenti, con soggetti manipolatori quali i Narcisisti Patologici, raccontate da due attrici e registe, Alessandra Aulicino e Romina Caruana, e da 4 giovani studentesse del Liceo Finocchiaro Aprile di Palermo, Caracappa Elisa, Di Giulio Micol, Maniscalco Sofia e Sanfilippo Martina.





Il tema che affronta il saggio riguarda una delle questioni più delicate e dolorose della nostra società: la violenza sulle donne, la violenza di genere, le relazioni affettive patologiche e tutte quelle forme di abuso che spesso iniziano in modo quasi invisibile e diventano, nel tempo, situazioni estremamente pericolose.

Uno dei principali meriti di questo lavoro è quello di affrontare un argomento complesso con un linguaggio semplice, non accademico, chiaro, comprensibile e accessibile a tutti. Il volume mette insieme contributi provenienti da discipline diverse e da prospettive esperienziali complementari: psicologia clinica, psicoterapia e psicopatologia, criminologia, diritto, magistratura, avvocatura, statistica, sociologia, che si aggiungono ad esperienze dirette di vita di tante Donne, 18 Donne nella 6^ edizione, che raccontano le loro storie vissute con soggetti che per un periodo di tempo hanno reso la loro vita infernale!





Dichiara a tal proposito il Sindaco Elisabeth Smith: “Ricevere attraverso la lettura gratuita di questo manuale una conoscenza seria, scientificamente valida, frutto dell’esperienza e della conoscenza di tanti operatori di diversa estrazione esperienziale, istituzionale e professionale che lavorano sul campo, ma anche attraverso le esperienze di vita di donne che hanno vissuto davvero questo grave problema, è il modo migliore, a nostro avviso, di fare prevenzione e di aiutare i nostri cittadini e le donne della nostra comunità a difendersi e a riconoscere prima possibile i segni di una relazione malata che potrebbe causare loro gravi e irreversibili danni”.





SCHEDA DEL SAGGIO:

Andrea Giostra e AA.VV.

© Femminicidio e Narcisismo Patologico: quale correlazione e come prevenire relazioni pericolose.

Codice ISBN: 9798198933156

Codice ASIN Formato Cartaceo: B0H3F6KWHS

Codice ASIN Formato Kindle: B0GZVN6FGW

Casa editrice: Independently published

Revisione scientifica del testo di Girolamo Lo Verso

Editing e impaginazione di Caterina Civallero

Progetto grafico di Salvatore Imburgia

Genere: Saggio

Pagine: 404

Sesta edizione giugno 2026

L’immagine di copertina è di Linda Randazzo, “Ciambella”, Olio su tela, 100 x 70 cm., 2018, https://it.lindarandazzo.net

Luogo: Comune di Bolognetta, Piazza Caduti in Guerra, 7, BOLOGNETTA, PALERMO, SICILIA

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