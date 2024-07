Il Comune di Canicattini Bagni, con Determina dirigenziale n. 165 del 23 luglio 2024 a firma della dirigente del Sesto Settore – Area Sviluppo Economico e Cultura, Dott.ssa Paola Cappè, ha provveduto alla revoca in autotutela del Bando di concorso pubblico per l’assegnazione di una autorizzazione comunale per l’esercizio di Servizio pubblico non di linea NCC, (noleggio con conducente), pubblicato lo scorso 21 maggio 2024, come riapertura dei termini del Bando n. 121 del 12/10/2020, e avente scadenza il 20 giugno 2024.

Il provvedimento si è reso necessario a seguito della presa d’atto della norma che in Sicilia non sussiste alcun obbligo per gli esercenti NCC di avere una rimessa nel Comune che ha rilasciato l’autorizzazione, come invece era riportato nel Bando pubblicato dal Comune, e per cui non è più titolo preferenziale la residenza a Canicattini Bagni per rendere migliore e adeguato servizio NCC.

Alla luce di ciò, pertanto, la Dirigente del Sesto Settore ha ritenuto che sussistano – ai sensi dell’articolo 21-quinquies, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 – i presupposti per l’esercizio del potere di revoca in autotutela nella forma dei sopravvenuti motivi di pubblico interesse.

La Determina di revoca (clicca) e tutta la documentazione precedente sono reperibili sul sito del Comune www.comune.canicattinibagni.sr.it





Luogo: CANICATTINI BAGNI, SIRACUSA, SICILIA

