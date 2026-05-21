







Il comune di Linguaglossa investe sull’accessibilità: progetti per l’abbattimento delle barriere architettoniche





Rendere la città accessibile a tutti. È questo l’obiettivo del nuovo piano per l’abbattimento delle barriere architettoniche avviato dal Comune di Linguaglossa. In occasione del Giro dei 2 mari, la passeggiata cicloturistica che ha fatto tappa proprio nella cittadina, ha visto la realizzazione di un’altro intervento di inclusione, nel marciapiedi largo San Francesco, vicino al comune.

“L’accessibilità non è un lusso, ma un diritto e una misura di civiltà”, dichiara il Sindaco Luca Stagnitta . “Vogliamo una città dove anziani, persone con disabilità, famiglie con passeggini e chiunque abbia una mobilità ridotta possa muoversi in autonomia e sicurezza. Questo progetto è un piccolo passo concreto in questa direzione”.

Tra i risultati raggiunti, finora, da questa amministrazione: circa 10 famiglie hanno ricevuto voucher di circa 800€ per il trasporto studenti disabili attraverso i fondi SOSE nel 2025 e in erogazione quelli del 2026, adesione al portale CUDE che consente la registrazione del pass disabili su piattaforma nazionale che da accesso gratuitoa ztl, parcheggi ecc.

Il progetto finanziato da regione sicilia da 220.000 euro dedicato a percorsi di socializzazione in ambiente esterno con il campus concettina che è in corso .

Importante anche l’approvazione del PEBA – Piano per l’Eliminazione delle Barriere Architettoniche – adottato in Giunta e in Consiglio Comunale grazie a un finanziamento di 6.867,33 euro nel 2024

Rimborso tari disabili gravi 2025 e in erogazione quelli per il 2026 per circa 25 famiglie.

“L’attenzione verso questi aspetti,che a volte possono sembrare semplici dettagli, rappresenta un elemento fondamentale per migliorare concretamente la qualità della vita di una comunità, aggiunge l’Assessore alle politiche a tutela dei disabili , Eleonora Raiti “Rendere gli spazi pubblici più accessibili significa non lasciare indietro nessuno. È da questi interventi che si misura il livello di civiltà e attenzione sociale di un territorio “. Nella foto : L’assessore ai lavori pubblici di Linguaglossa Francesca Cacciola e il gruppo Giro dei 2 Mari davanti la barriera architettonica abbattuta

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