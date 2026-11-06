L’Assessore Nadia Battaglia ha rappresentato questo pomeriggio l’Amministrazione comunale di Monreale all’apertura ufficiale dell’Assemblea Generale dell’Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC).



All’evento era presente, tra gli altri, il Maestro Nicolò Giuliano, tra i principali promotori dell’ingresso di Monreale nel circuito dell’AiCC. Presente il dirigente del comune di Palermo Domenico Verona.

I lavori, moderati dall’Ambasciatore della Ceramica Vito Ferrandelli, hanno preso il via a Palermo presso il Museo Etnografico “Giuseppe Pitrè” per l’avvio del programma e l’ufficializzazione dell’adesione del capoluogo siciliano.





A fare gli onori di casa è stato l’Assessore alla Cultura del Comune di Palermo, Antonio Rini, che ha dato il benvenuto alla delegazione: «La nostra è un’adesione convinta che arriva in punta di piedi. Credo che se facciamo riferimento alla storia e ai nostri artigiani possiamo volare alto».

Nel corso dell’incontro è intervenuto anche il Vicepresidente nazionale dell’AiCC e Sindaco di Deruta, Michele Toniaccini, che ha sottolineato l’importanza delle botteghe artigianali e della ceramica artistica, definendola come un valore d’eccellenza che rappresenta l’anima e il cuore degli italiani. A portare il saluto della delegazione è intervenuta inoltre Nadia Carboni, Direttore Generale AiCC.





«La presenza di Monreale all’assemblea nazionale dell’AiCC rappresenta un’importante occasione per rafforzare il ruolo della nostra città all’interno della rete nazionale delle Città della Ceramica — ha dichiarato l’Assessore Nadia Battaglia —. La ceramica è parte integrante della nostra identità e della nostra storia, ma deve essere anche una concreta opportunità di sviluppo economico e turistico. Il nostro obiettivo è valorizzare gli artigiani, sostenere le attività locali e promuovere Monreale attraverso iniziative e collaborazioni che possano darle sempre maggiore visibilità. Crediamo fortemente nel valore del fare rete: condividere esperienze, costruire sinergie e sviluppare progetti comuni significa creare nuove opportunità per il territorio».

L’iniziativa proseguirà nei prossimi giorni a Sciacca e Caltagirone con incontri istituzionali, visite alle botteghe artigiane e lo svolgimento dell’Assemblea Generale.

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