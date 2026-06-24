Ieri mattina il Comune di Trabia ha accolto una nuova unità lavorativa nella persona della Dottoressa Giovanna Cadaleta assegnata nell’ambito delle iniziative promosse dal Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale a sostegno degli enti locali.

“Si tratta di un’importante opportunità per rafforzare la struttura amministrativa comunale e migliorare la capacità dell’Ente di rispondere alle esigenze dei cittadini così dichiara il Sindaco di Trabia Francesco Bondì.

L’assunzione è a tempo indeterminato ed è interamente finanziata dallo Stato, senza alcun onere a carico del bilancio comunale. Anche la procedura di selezione è stata gestita a livello statale.

Alla nuova dipendente rivolgiamo il nostro benvenuto e gli auguri di buon lavoro, certi che il suo contributo sarà prezioso per la crescita e l’efficienza della nostra amministrazione”.

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