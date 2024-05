Continua con successo la Stagione Concertistica 2024 del Conservatorio Alessandro Scarlatti di Palermo con un appuntamento imperdibile, in programma domenica 26 maggio alle ore 19.00 presso il Teatro Politeama Garibaldi di Palermo. Il Conservatorio di Palermo propone il concerto “Mozart & Salieri”, con Alberto Ferro e Gianfranco Pappalardo Fiumara al pianoforte, Antonella Di Giacinto e Gaetano Ortolano direttori, studenti della classe di direzione d’orchestra del M° Antonino Fogliani e l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio Alessandro Scarlatti. Ingresso libero sino ad esaurimento posti.

PROGRAMMA

Wolfgang Amadeus Mozart

(Salisburgo, 27 gennaio 1756 – Vienna, 5 dicembre 1791)

Sinfonia n. 2 K 17 in Si bemolle maggiore

Allegro

Andante

Minuetto I &II

Presto

Concerto per pianoforte ed orchestra K 414 in La maggiore

Allegro

Andante

Allegretto

Alberto Ferro pianoforte

Antonella Di Giacinto direttore

Antonio Salieri

(Legnago, 18 agosto 1750 – Vienna, 7 maggio 1825)

Sinfonia in Re maggiore “Veneziana”

Allegro assai

Andantino grazioso

Presto

Concerto in Do maggiore

Allegro maestoso

Larghetto

Andantino

Gianfranco Pappalardo Fiumara pianoforte

Gaetano Ortolano direttore

Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Stato di Palermo

Alberto Ferro ha conseguito, sotto la guida del Mº Epifanio Comis, il Diploma accademico di secondo livello presso il Conservatorio di Catania e frequentato numerosi corsi di perfezionamento con pianisti di fama internazionale. Numerosi i premi vinti in concorsi internazionali come il Telekom – Beethoven, il Busoni, il Premio Venezia e l’Arthur Rubinstein di Tel Aviv. Si è esibito in numerosi festival internazionali e in alcune tra le più prestigiose sale da concerto europee, sia in recital solistici che con orchestre sinfoniche e cameristiche. Negli anni 2016 e 2017 gli è stata conferita la Medaglia della Camera dei Deputati come riconoscimento al suo talento artistico. Nel marzo del 2017 ha tenuto un recital presso la Cappella Paolina del Palazzo del Quirinale trasmesso in diretta su Rai Radio 3 nell’ambito della nota rassegna I Concerti del Quirinale. Molteplici le emittenti radiotelevisive nazionali e internazionali che hanno inserito i suoi concerti nella programmazione musicale. Vanta una nutrita rassegna stampa con articoli pubblicati dalle più importanti testate di settore. Ha pubblicato incisioni solistiche e cameristiche per Brilliant, Warner, Da Vinci e Muso. È docente di Pianoforte presso il Conservatorio di Palermo.

Gianfranco Pappalardo Fiumara si diploma a 17 anni al Conservatorio di Milano con il massimo dei voti, la lode e la menzione eseguendo le Variazioni Goldberg di Bach. Ha studiato con i pianisti Vincenzo Balzani e Rosalyn Tureck. Interprete bachiano, è vincitore di premi internazionali quali l’Ibla Grand Prize Ragusa–New York, Concorso di Pisa, Concorso Neglia di Enna, Kaway Monterosa. Ha inciso con Pana Music, Bongiovanni e Classic Voice. Quest’ultima ha dato alle stampe una ricercata versione delle Variazioni in doppio CD. Il suo concerto alla Cappella del Quirinale è stato trasmesso e registrato dalla Rai. I suoi tour internazionali sono molto apprezzati dal pubblico e dalla critica che riconoscono il suo stile nell’esecuzione di Bach, Mozart e del primo Beethoven. Si è esibito in più di 1000 concerti in Asia, America ed Europa presso teatri di assoluto prestigio come la Carnegie Hall, la Sala Verdi, la Scala, il Presidenziale di Ankara, il teatro di Montreal e la Nova Hall di Tokio. Ha suonato con grandi orchestre ed è stato diretto da Batiz, Brousseau, Matsov, Renzetti, Buiùc, Kalmar, Gelmetti e Rutter; ha svolto una intensa attività cameristica con artisti quali Katia Ricciarelli, Cecilia Gasdia, Salvatore Accardo, il trio della Filarmonica di Statoi Bucarest, Maria Knàpic. È autore di pubblicazioni su Salieri, Filtsch e Mozart. È stato docente presso i Conservatori di Cagliari e Milano; attualmente è titolare della cattedra di Discipline teorico-musicali presso il Conservatorio di Palermo dove ricopre il ruolo di coordinatore artistico.

Antonella Di Giacinto studia canto lirico con il soprano Elvira Maiorca Italiano e si laurea in canto lirico con il massimo dei voti e la lode al Conservatorio di Musica di Mantova sotto la guida di Salvatore Ragonese.Ha al suo attivo ruoli d’opera quali Suzuky nella Madama Butterfly, Maddalena in Rigoletto e Quikly in Falstaff che ha già debuttato in vari teatri italiani. Sta seguendo gli studi di Direzione d’orchestra presso il Conservatorio di musica di Palermo sotto la guida del M° Antonino Fogliani.

Gaetano Ortolano intraprende lo studio del violoncello all’età di sette anni con Adriano Maria Fazio e si diploma nel 2020 presso il Conservatorio di Palermo sotto la guida del maestro De Muru. Svolge un’intensa attività concertistica in Italia e all’estero. Nel suo repertorio molti brani del padre Nunzio. Studia Direzione d’orchestra presso il Conservatorio Scarlatti di Palermo sotto la guida del M° Antonino Fogliani.

Luogo: Teatro Politeama Garibaldi

