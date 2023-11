Tutti esitati favorevolmente i punti all’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale di Canicattini Bagni, convocata dalla Presidente Loretta Barbagallo per martedì sera, 7 novembre 2023, e come sempre trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Comune.

Bilancio consolidato 2022 e variazioni al bilancio di previsione 2023-2025 sono stati approvati, il primo con i soli 8 voti della maggioranza e il voto contrario dei 4 Consiglieri di opposizione, mentre le variazioni hanno ricevuto il voto unanime di tutto il Consiglio.

Presenti tutti e dodici i Consiglieri la seduta ha visto anche la presenza del nuovo Segretario comunale, con incarico a scavalco, il Dr. Alberto D’Arrigo, Segretario titolare al Libero Consorzio di Ragusa e per anni già a capo della Segreteria del Comune di Augusta, insieme al Vice Segretario D.ssa Adriana Greco e alla Dirigente del Servizi Finanziari, Rag. Daniela Laura Magliocco.

I lavori consiliari sono stati aperti, dunque dal Saluto del Consiglio al nuovo Segretario comunale e dalla messa ai voti dei verbali della seduta dello scorso 22 settembre, quello relativo al Piano regolatore Generale, approvati con il voto contrario del gruppo di minoranza, in quanto, come dichiarato in aula dal Capogruppo Alessandro Cultrera, a suo dire, non è stata riportata negli stessi la sua domanda se altri Consiglieri fossero interessati all’applicazione dell’art. 16 della L.R. 30/2000, di eventuali interessi diretti al PRG, a cui venne risposto che nessun altro, oltre allo stesso Cultrera e alla collega di gruppo Alessandra Amenta ricorressero in questa norma di legge che ha impedito ai due Consiglieri di prendere parte alla discussione e alle votazioni sullo strumento urbanistico.

Chiuso questo punto, per quello successivo riguardante le comunicazioni, a prendere la parola è stato il Sindaco Paolo Amenta, che dopo il saluto e il benvenuto al nuovo Segretario, ricordando che dopo numerose richieste avanzate dall’Amministrazione alla Prefettura di Palermo per l’invio di un Segretario comunale, si è trovata la disponibilità del Dr. D’Arrigo, che ha ringraziato, a ricoprire l’incarico seppur a scavalco.

Proseguendo il Sindaco Amenta ha illustrato l’attuale quadro della situazione relativa al cantiere della riqualificazione ovest, dove sono comprese la costrizione di 12 alloggi in social house e il mini auditorium, che ha subìto un rallentamento dopo la tragedia accorsa al titolare della società.

Con la Regione e il Ministero che finanzia l’opera si valuteranno le opzioni da prendere dopo che i Direttori dei Lavori avranno concluso e relazionato sugli stati di avanzamento dei lavori alla data odierna. Si spera, ha augurato il primo cittadino, ciò avvenga tra pochi giorni.

Chiuse le comunicazioni, il punto successivo ha riguardato il Bilancio consolidato dell’esercizio 2022.

A prendere la parola è stata il Vice Sindaco e Assessore al Bilancio, Marilena Miceli, per illustrare il punto riguardante la situazione patrimoniale delle società partecipate, che per Canicattini Bagno sono quelle dovute per legge per il Servizio Idrico, quello dei Rifiuti e i Gruppi di Azione Locale.

Il punto messo ai voti è stato approvato con gli 8 voti favorevoli della maggioranza e il voto contrario dei 4 Consiglieri di minoranza.

La variazione al Bilancio di previsione 2023-2025 è stato il punto posto successivamente in discussione dalla Presidente Loretta Barbagallo, illustrato anche in queto caso dall’Assessore Miceli che ha sottolineato come sostanzialmente le variazioni riguardano decreti di finanziamento mirati ricevuti dal Comune per cui necessita l’apertura di capitoli in Bilancio, come nel caso di 35 mila euro per l’Asilo Nido, 70 mila euro per l’efficientamento energetico, 20 mila 334 euro per azioni con il PNRR, 4 mila euro per il Servizio Civile Universale, 1500 euro per servizio di Tesoreria e 2 mila euro per l’acquisto di beni di consumo.

In merito a questo punto le Consigliere Rita Cassarino e Alessandra Amenta del gruppo di minoranza, dopo aver dato il benvenuto al Segretario ricordando le loro numerose richieste alla Prefettura di Palermo, hanno chiesto notizie sul funzionamento dei vari impianti fotovoltaici sugli edifici pubblici, già richiamato in altre occasioni, sulle colonnine delle ricariche elettriche, sull’Asilo Nido e sull’efficientamento energetico.

L’Assessore Miceli e il Sindaco Amenta hanno risposto che tutti gli impianti sono attivati, con l’eccezione di quello relativo al plesso scolastico S. Nicola attualmente in lavorazione, mentre per le colonnine elettriche sono direttamente le società che hanno ricevuto il finanziamento che stanno provvedendo agli allacci alla rete elettrica, e per quanto riguarda l’Asilo Nido si fa seguito ad un decreto di finanziamento della Regione che oltre all’allargamento strutturale ha previsto anche la gestione per 3 anni del servizio.

Mentre per quanto attiene all’efficientamento si è pensato di mirare l’intervento dove maggiore sono i consumi come le pompe di sollevamento e le trivelle, per ridurre i costi energetici che oggi soffocano i Comuni.

Il punto in questione messo ai voti è stato approvato all’unanimità del Consiglio.

Il punto successivo ha riguardato una seconda variazione al Bilancio per quanto concerne ulteriori finanziamenti ottenuti dal Comune, 3928,40 euro dal PNRR per la digitalizzazione del servizio elettorale, e 8464,15 euro dal Ministero per i Beni Culturali per le Biblioteca come Canicattini Bagni che hanno i requisiti di “Città che legge” per l’acquisto di nuovi libri per la comunità.

Ad annunciare il voto favorevole del gruppo di minoranza è stata la Consigliera Alessandra Amenta, sottolineando di essere soddisfatti di sapere che si spendano soldi per migliorare i servizi e per la crescita culturale della collettività.

Il punto messo ai voti è stato approvato all’unanimità.

Conclusi gli argomenti all’ordine del giorno, pertanto, la Presidente Loretta Barbagallo, dopo quest’ultima votazione, ha chiuso i lavori.

