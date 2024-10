Tutti esitati i punti posti all’ordine del giorno della seduta del Consiglio comunale di Canicattini Bagni che si è tenuta lunedì pomeriggio 28 ottobre 2024.

I lavori consiliari, presieduti dal Vice Presidente Salvador Ferla per l’assenza della Presidente Loretta Barbagallo, come sempre trasmessa in streaming sul canale YouTube del Comune, sono stati aperti dall’approvazione all’unanimità dei verbali della seduta precedente per proseguire con le comunicazioni del Sindaco Paolo Amenta.

Il primo cittadino ha dato notizia dell’avvenuta e immediata sostituzione del cloratore guasto della conduttura che introduce l’acqua della sorgente di Contrada Paolazzo nella rete idrica cittadina, che qualche giorno addietro aveva causato la variazione temporanea dei valori di potabilità oltre i limiti fissati dalla normativa, per cui, in via precauzionale, era stato costretto con una ordinanza a vietare l’uso temporaneo dell’acqua per gli usi umani e alimentari e la chiusura delle fontanelle pubbliche di via Vittorio Emanuele, via Canale e via Principessa Iolanda.

Nella giornata di lunedì, ha inoltre riferito il Sindaco Paolo Amenta, sono state rifatte le analisi dell’acqua, i cui risultati saranno resi pubblici in modo da rassicurare al più presto i cittadini per un riutilizzo sicuro dell’acqua della rete idrica.

Sull’argomento la Consigliera del Gruppo di minoranza “Insieme per Cambiare”, Alessandra Amenta, ha invitato il Sindaco ad ampliare la comunicazione ai cittadini non solo diffondendo la notizia sul sito web e sui canali social del Comune o tramite la stampa, ma divulgandola strada per strada con il sistema del megafono al fine di coinvolgere anche coloro che non accedono al web.

Chiuso questo punto all’ordine del giorno, il Consiglio ha focalizzato la propria attenzione sul successivo inerente le variazioni al Bilancio di previsione 2024-2026, illustrati dal Vice Sindaco e Assessore al Bilancio, Marilena Miceli.

Variazioni riguardanti principalmente contributi ricevuti dalla Regione e da inserire tra le entrate del Comune per la rigenerazione urbana (49.000 euro), la promozione turistica (49.000), attrezzature per la Protezione Civile (17.901,06), oltre a rimborsi per notifiche, fondo crediti di dubbia esigibilità, interventi a favore dei minori e l’Irap sui compensi ai Revisori dei Conti.

Il punto in questione posto in votazione è stato approvato all’unanimità dei presenti.

L’ultimo punto dei lavori ha invece riguardato l’approvazione del Bilancio consolidato 2023 ai sensi dell’art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011, che gli Enti territoriali sono chiamati a redigere con i propri Enti e organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, che costituiscono il “Gruppo dell’Amministrazione Pubblica”, che per il Comune di Canicattini Bagni sono le partecipate Consorzio ATO Siracusa e ATI idrico.

Il punto messo ai voti è stato approvato con i sette voti favorevoli della maggioranza e i quattro contrari della minoranza.

Conclusi gli argomenti all’ordine del giorno, il Vice Presidente Salvador Ferla ha così dichiarato chiusi i lavori consiliari.





