Il Consiglio Comunale di Trabia ha approvato a maggioranza il Rendiconto finanziario 2024 nell’ottica del risanamento dei conti pubblici dell’Ente che e in stato di dissesto dal 2020.

“Sono soddisfatto dell’approvazione di questo importante strumento finanziario da parte dell’organo consiliare, dichiara il Sindaco Francesco Bondi’,-stiamo lavorando al Rendiconto 2025 e al Bilancio 2026.Sono atti necessari affinché’ l’Ente possa chiedere a Cosfel (Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali)l’autorizzazione preventiva per fare alcune assunzioni.

Il Comune di Trabia ha necessità di aumentare il proprio organico ridotto a meno della metà rispetto alle forze previste e nella fattispecie risolvere le criticità organiche della Polizia Municipale e di personale tecnico di elevata qualificazione”.

