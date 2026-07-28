Il Consorzio di Tutela Vino D.O.C. Faro rinnova il Consiglio di Amministrazione: giovani produttori, esperienza e una nuova visione per la denominazione.

Il Consorzio di Tutela Vino D.O.C. Faro inaugura una nuova fase della propria attività con il rinnovo del Consiglio di Amministrazione, eletto dall’Assemblea Straordinaria dei soci e chiamato a guidare la denominazione nel triennio 2026-2029, in un momento di particolare rilevanza che coincide con il cinquantesimo anniversario del riconoscimento della D.O.C. Faro, istituita con D.P.R. del 3 dicembre 1976 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 61 del 4 marzo 1977.

Il nuovo Consiglio di Amministrazione è così composto:

Presidente – Stellario Verzera – Vigneti Verzera

– Stellario Verzera – Vigneti Verzera Vice Presidente – Francesco Giostra Reitano – Tenuta Rasocolmo

– Francesco Giostra Reitano – Tenuta Rasocolmo Segretario – Aldo De Domenico – Soprano di Sindaro

– Aldo De Domenico – Soprano di Sindaro Consigliere – Biagio Bonfiglio – Cantine Bonfiglio

– Biagio Bonfiglio – Cantine Bonfiglio Consigliere – Pietro La Tona – Cantine Cuppari

La composizione del nuovo organo amministrativo rappresenta un equilibrio tra l’esperienza delle aziende storiche della denominazione e l’ingresso di una nuova generazione di produttori, chiamata a contribuire con entusiasmo, competenze e visione strategica alla crescita della D.O.C. Faro e alla valorizzazione del territorio messinese.

La presenza di due consiglieri under 30, Aldo De Domenico e Stellario Verzera, testimonia concretamente la volontà delle aziende associate di investire nel ricambio generazionale, nella convinzione che il futuro della denominazione passi attraverso il coinvolgimento delle nuove generazioni, nel pieno rispetto della tradizione vitivinicola locale.

La D.O.C. Faro identifica uno dei più prestigiosi vini rossi della Sicilia, prodotto esclusivamente nel territorio del Comune di Messina secondo uno specifico disciplinare di produzione che valorizza i vitigni autoctoni e la tradizione vitivinicola del territorio. Le sue radici affondano in una tradizione secolare sviluppatasi sulle colline affacciate sullo Stretto di Messina, dove particolari condizioni pedoclimatiche, la biodiversità e il sapiente equilibrio del blend conferiscono al vino personalità, eleganza e straordinaria riconoscibilità.

Nel corso del mandato il Consiglio di Amministrazione intende avviare un articolato programma di sviluppo volto a rafforzare il ruolo istituzionale del Consorzio e ad accrescere la notorietà della D.O.C. Faro sia in ambito nazionale che internazionale.

Tra le principali iniziative già individuate figurano:

le celebrazioni ufficiali del 50° anniversario della D.O.C. Faro;

l’istituzione della Giornata della D.O.C. Faro, quale appuntamento annuale dedicato alla valorizzazione della denominazione;

la partecipazione istituzionale del Consorzio alla prossima edizione di Vinitaly, con l’organizzazione di un convegno nell’area istituzionale del Padiglione Sicilia;

la realizzazione di un articolato progetto di marketing territoriale, finalizzato a rafforzare il legame tra la D.O.C. Faro, il territorio e la città di Messina.

Il Presidente del Consorzio, Stellario Verzera, dichiara:

«Il cinquantesimo anniversario della D.O.C. Faro rappresenta un’occasione unica per guardare al futuro con entusiasmo e responsabilità. Il nuovo Consiglio di Amministrazione lavorerà con spirito di squadra per rafforzare il ruolo del Consorzio, valorizzare la denominazione e promuovere il territorio attraverso progetti concreti, nell’interesse di tutte le aziende associate. Vogliamo costruire un Consorzio sempre più autorevole, partecipato e capace di dare alla D.O.C. Faro la visibilità che merita.»

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