La rete nazionale forense – Sezione Territoriale Sicilia ha reso noto che il Contrammiraglio Rosario Marchese, già referente unico per la Sicilia di Diritto Marittimo del Centro Studi di RNF, con decreto ministeriale è stato nominato Consigliere del Ministro delle Politiche del Mare.

Un nuovo e prestigioso incarico per il Contrammiraglio Rosario Marchese, già Responsabile per lo Sviluppo dell’Istituto Milton Friedman per la Città di Messina, docente presso l’Accademia Mediterranea della Logistica e della Marina Mercantile di Catania, socio del Comitato Regionale Romano dell’AIDIM (Associazione Italiana di Diritto Marittimo) nonché componente del Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea in Scienze e Tecnologia della Navigazione dell’Università degli Studi di Messina.

Di seguito le dichiarazioni del Contrammiraglio Marchese:

«Sono onorato dell’incarico conferitomi dal Signor Ministro. Il prestigioso ruolo mi consentirà di sviluppare le linee guida alla base del “Piano del Mare” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 23 ottobre u.s., elaborato ed approvato dal Comitato interministeriale per le politiche del mare (Cipom), composto da ben undici Ministeri e presieduto dal Ministro Musumeci. Il piano si sviluppa intorno a sedici direttrici, tra cu gli spazi marittimi, i porti, il demanio marittimo, l’energia proveniente dal mare, la transizione ecologica dell’industria del mare, la pesca, la cantieristica, i cambiamenti climatici ed altri importanti argomenti. Il Piano, infatti, implementerà gli aspetti che ruotano attorno al mare, ritenuti essenziali per l’interesse nazionale e consentiranno alla nostra Nazione di assumere un ruolo primario nel contesto geopolitico nell’ambito del “Mediterraneo allargato” e, più in generale, nel contesto internazionale».

