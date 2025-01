Convegno Adocec delle Aci – Ospite il vice ministro all’Economia

MAURIZIO LEO: «GLI ITALIANI MERITANO UN FISCO CHIARO E UN NUOVO RAPPORTO CON L’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA. SOLO COSI L’ITALIA POTRÀ ESSERE UNO DEI PRIMI PARTNER NELLO SCENARIO INTERNAZIONALE»

Il rappresentante del Governo: «Favorire il ceto medio, poi focus sui Testi Unici di Iva







CATANIA – Nella sua agenda politica, il governo Meloni ha posto la riforma fiscale al centro delle proprie priorità, pur consapevole delle difficoltà nel reperire le risorse economiche. L’obiettivo rimane quello di rendere il sistema tributario più equo ed efficiente, puntando a ridurre il carico fiscale per famiglie e imprese, garantendo la sostenibilità delle finanze pubbliche.

La riforma fiscale proposta dal Governo si presenta come un intervento significativo che potrebbe cambiare le regole del gioco per il sistema economico italiano. Se n’è discusso durante il convegno organizzato dall’Adocec delle Aci (Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Aci) dal titolo “Riforma Fiscale: attuazione e prospettive. I decreti attuativi approvati e i nuovi Testi unici”, che si è tenuto giovedì 23 gennaio presso l’Hotel Nettuno di Catania.

Ospite d’eccezione il vice ministro all’Economia e delle Finanze Maurizio Leo.

Nei prossimi mesi a Roma verranno approvati i correttivi dei provvedimenti già in vigore. Il Governo sta pensando a un intervento che riguarda tutti i decreti legislativi finora approvati: fiscalità internazionale, Statuto del contribuente, contenzioso, sanzioni tributarie. Infine, l’Esecutivo sta lavorando a due atti di indirizzo su abuso del diritto e crediti inesistenti e non spettanti.

I lavori, moderati dal giornalista Filippo Romeo (ReiTv), hanno coinvolto per i saluti istituzionali Anna Quattrone (tesoriere Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Catania) e Patrizia Pirrone (consigliere dell’Ordine degli Avvocati di Catania). A introdurre il convegno è stato Fabrizio Leotta (presidente Associazione Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili delle Aci). I relatori sono stati Giorgio Sangiorgio (dottore Commercialista Revisore Legale), Massimo Conigliaro (dottore Commercialista Revisore Legale Componente Comitato Tecnico Riforma Fiscale del MEF), e Sergio Cacopardo (presidente Camera degli Avvocati Tributaristi di Catania).



«In un lasso temporale breve, la Legge Delega è stata approvata e abbiamo portato a casa 14 Decreti legislativi più tre Testi Unici – ha affermato il vice ministro Maurizio Leo -, il nostro obiettivo è mirato a dare certezza alle regole giuridiche, semplificare senza abbassare la guardia sulla lotta all’evasione e ridurre la pressione fiscale. La delega l’abbiamo strutturata seguendo una linea ben precisa, il Governo è stato attento ai conti pubblici, non può e non vuole realizzare riforme se non vengono recepite le risorse. Le risorse sono state trovate e procediamo. Il nostro obiettivo adesso è venire incontro al ceto medio, quella fascia di popolazione che ha entrate annue tra i 28 e 60 mila euro. Ci stiamo concentrando su questo. Gli ultimi step poi ci vedranno intervenire sui Testi Unici, vogliamo completare quelli sull’iva e sull’imposta sugli immobili. L’effettivo completamento sarà legato alla redazione di un nuovo codice tributario, quello, sarà l’epilogo di questo percorso difficile che abbiamo intrapreso con tanta grinta perché riteniamo sia necessario fare ordine in materia. Gli italiani meritano un fisco più comprensibile e un nuovo rapporto con l’amministrazione finanziaria. Solo cosi l’Italia potrà essere uno dei primi partner nello scenario internazionale».

«Il tema è di cruciale importanza per il futuro economico del nostro Paese – ha dichiarato Fabrizio Leotta – siamo convinti che in un contesto in continua evoluzione, la riforma fiscale rappresenti una sfida fondamentale per garantire equità, efficienza e sostenibilità nel sistema tributario italiano.

Una sfida che naturalmente coinvolge tutti istituzioni, imprese e professionisti. Noi commercialisti siamo stati sempre in prima linea e pronti ad affrontare qualsiasi sfida che possa portare innovazione e efficienza nella professione e nel rapporto con le istituzioni. Grazie al vice ministro abbiamo esplorato le recenti evoluzioni normative, i decreti attuativi già approvati e i nuovi testi unici che stanno plasmando il futuro della fiscalità in Italia. Ringraziamo il vice ministro che ha dimostrato ancora una volta la vicinanza alla nostra categoria e alle nostre istanze».

«È ormai continua l’interazione tra il Ministero e l’Ordine dei Commercialisti – ha affermato Anna Quattrone – noi siamo una parte fondamentale del tessuto economico, e siamo felici di avere un interlocutore come il vice ministro che ci ascolta».





