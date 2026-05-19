Il 21 maggio 2026 il CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti) Catania 2 di Giarre, diretto dalla dott.ssa Rita Vitaliti, celebrerà un traguardo importante: il suo decennale di attività. Sarà un viaggio dentro il racconto di dieci anni di sfide, successi e percorsi di integrazione che hanno reso l’istituto scolastico un punto di riferimento per l’intero territorio in cui opera. L’evento celebrativo sarà realizzato al Cine Teatro Garibaldi di Giarre con la direzione artistica e organizzativa a cura di Alfio Zappalà e sarà condotto dal noto presentatore Ruggero Sardo.

Nato per rispondere ai bisogni formativi della popolazione adulta e degli stranieri, il CPIA Catania 2 spegne dieci candeline consolidando il proprio ruolo di “ponte” verso il futuro e la cittadinanza attiva, con un impegno costante anche nelle realtà più complesse.





“Questo decennale non è solo un traguardo formale, ma la celebrazione di una comunità che cresce includendo tutti, senza lasciare indietro nessuno. Dalle nostre sedi territoriali fino alle classi negli istituti penitenziari, abbiamo lavorato per trasformare la cultura in una possibilità concreta di ripartenza. Festeggiare con i nostri studenti e la rete delle scuole secondarie e degli Istituti Penitenziari è il modo migliore per onorare questo impegno. Ringrazio molto, per l’entusiasmo partecipativo, la cura e la fattiva organizzazione di questo nostro importante evento celebrativo, il team di lavoro formato dallo staff di dirigenza, compreso i due collaboratori del D.S., dal DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi), dal personale ATA, dai docenti delle diverse sedi del CPIA”, dichiara la Dirigente Scolastica, dott.ssa Rita Vitaliti.





L’evento, che avrà inizio alle ore 9:00, vedrà un’alternanza di momenti istituzionali, performance artistiche e testimonianze: dalla presenza delle Istituzioni, interverranno i rappresentanti degli Enti Locali, dell’Ufficio Scolastico Regionale (Regione Sicilia), ambito territoriale di Catania, e le autorità civili e militari, alla partecipazione delle delegazioni di studenti provenienti da tutte le sedi del CPIA Catania 2, che condivideranno da veri protagonisti le proprie esperienze di riscatto attraverso l’istruzione.





Seguirà l’interessante focus sugli Istituti Penitenziari, e, al riguardo, un momento di particolare rilievo sarà dedicato all’intervento dei Direttori degli Istituti Penitenziari in cui il CPIA opera. Verrà altresì illustrato il valore fondamentale dell’istruzione carceraria come strumento di riabilitazione e dignità sociale, portando la voce e le esperienze maturate all’interno delle sezioni carcerarie. In conclusione, ci si soffermerà sul valore della Rete delle Scuole Superiori con la proiezione delle attività e dei laboratori realizzati in collaborazione con gli istituti di secondo livello in rete, mostrando il percorso di continuità didattica che accompagna gli studenti verso i diplomi tecnici e professionali.





CPIA (Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti) sono scuole pubbliche statali autonome dedicate a persone dai 16 anni in su che vogliono riprendere gli studi, prendere la licenza media, ottenere la certificazione di lingua italiana A2, o acquisire nuove competenze professionali. Offrono percorsi flessibili, spesso serali o pomeridiani, rivolti ad italiani e stranieri.

Luogo: Cine Teatro Garibaldi , Via Giuseppe Garibaldi , 30A, GIARRE, CATANIA, SICILIA

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