Il Giurista, Criminologo e Sociologo forense palermitano Dott . Giuseppe Giocaliero ha fatto il suo ingresso all’interno della Ihrc, ovvero la Commissione internazionale per i diritti umani. Si tratta di un’organizzazione internazionale dedicata all’attuazione della Dichiarazione universale dei diritti umani a livello regionale, nazionale e internazionale. I suoi membri in tutto il mondo stanno attivamente promuovendo la conoscenza e la protezione dei diritti umani da parte e per tutta l’umanità.

Giocaliero è plurilaureato: ha conseguito un PhD Dottorato di Ricerca in Sociologia Forense, una Laurea Magistrale in Giurisprudenza, una laurea in Scienze Giuridiche all’Università degli Studi di Palermo, una Laurea in Sociologia H.C., una Laurea in Criminologia ( Bachelor internazionale) nonché diversi Master e Corsi di Alta Formazione in ambito criminologico e di Intelligence e security.

Il Prof Giocaliero è Dirigente del Cesfat (Laboratorio nazionale di criminologia e sociologia forense), presieduto dal Prof. Cav. Andrea Torcivia, palermitano anche lui e presidente Ans Sociologi Sicilia e commissario Inrc, con il quale collabora su svariati fronti.

Giocaliero, già nominato Cavaliere dell’Ordine dinastico nobiliare di San Pietro, è all’interno di Enti che si occupano di monitoraggio dei diritti umani come la Federazione Europea Nobili Uniti per la quale è Ambasciatore e Osservatore dei Diritti Umani, con il Titolo nobiliare di Barone.

È Dirigente superiore nazionale della Guardia Agroforestale italiana decretata e iscritta al Runts, con la quale combatte i reati ambientali e lavora sulla salvaguardia dell’ ambiente. È stato inoltre Capo Scout Agesci per moltissimi anni nel quartiere di Brancaccio ed ha all’attivo due Consiliature e parecchie onorificenze di Protezione Civile nonché il Premio Nazionale “Aquila d’Argento” per Ambiente e Cultura nel periodo in cui presiedeva la Commissione Cultura e la Commissione Attività Sociali ed era consigliere a Palermo. Nel mese di dicembre è stato ulteriormente insignito del Premio Nazionale “AVV Lucio Torcivia” concesso da Università Popolare per l’impegno nella legalità e giustizia sociale.

Luogo: PALERMO, PALERMO, SICILIA

