Giornata di emozioni, festa e riconoscimenti presso la sede dell’Università Popolare degli Studi di Milano. Protagonisti gli studenti che hanno completato ieri il loro percorso accademico con le discussione delle tesi di laurea.

Il Magnifico Rettore dell’Università Popolare degli Studi di Milano, Prof. Avv. Giovanni Neri, ha presieduto l’evento e presentato i membri del Senato Accademico e il Presidente dell’Università, Prof. Marco Grappeggi, ha rivolto un sentito discorso a tutti i neo dottori, congratulandosi per il traguardo raggiunto e incoraggiandoli a proseguire con determinazione il proprio cammino professionale.





Membro illustre di questa commissione il Prof. Andrea Torcivia, palermitano , Criminologo e Sociologo di fama, conosciuto a livello nazionale anche per il suo ruolo di presidente dell’A.N.S. – Associazione Nazionale Sociologi, Dipartimento Sicilia, e direttore del CESFAT – Laboratorio di Criminologia e Sociologia Forense. Cavaliere dell’ordine Costantiniano, il Prof. Torcivia ha intrattenuto congratulandosi con i neo laureati per il brillante risultato ottenuto e per l’mpegno profuso nella discussione delle tesi. Il sostegno di alto profilo del Prof. Torcivia ha arricchito l’esperienza formativa degli studenti, e ha dato ulteriore valore alla visione attenta della criminologia e della sociologia.

I laureandi, provenienti dalle Facoltà di Giurisprudenza, Criminologia e Sociologia, hanno avuto l’onore di essere valutati da una commissione d’esame prestigiosa, presieduta dal Prof. Massimo Blanco.

