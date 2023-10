Il deputato del Collegio dei Questori dell’Assemblea Regionale Siciliana, Vincenzo Figuccia, ha conferito al presidente del Centro Regionale Sportivo Libertas Sicilia, professore Giuseppe Mangano, l’incarico di consulente per lo sport e l’attività sportiva. L’incarico a Mangano prevede attività di consulenza su materie di sua competenza in tutte le forme quali i valori educativi e sociali e di promozione del benessere psicofisico, nonché come strumenti di contenimento della dispersione scolastica.

Luogo: ARS – Palazzo dei Normanni, Piazza del Parlamento, 1, PALERMO, PALERMO, SICILIA

