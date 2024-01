Le associazioni che hanno dato vita ad AUCLIS (Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana) – dopo il primo convegno online del 17 gennaio scorso, che ha visto protagonisti linguisti conosciuti in ambito internazionale, come il prof. Alfonso Campisi dell’Università “La Manouba” di Tunisi e il docente dell’Università di Varsavia Michal Belina – organizzano per oggi, 30 gennaio, un nuovo appuntamento online alle 18:30. In questa occasione saranno relatori il prof. Christopher Moseley, direttore dell’Atlas dell’UNESCO sulle lingue in pericolo di estinzione – che include anche la lingua siciliana nella categoria “vulnerabile” – e il prof. Marco Tamburelli, docente di bilinguismo all’Università di Bangor, in Galles, e Direttore dell’International Research Network on Contested Languages. Un terzo convegno online avrà luogo il 7 febbraio alle 21:30. «I tre eventi online vogliono offrire ai siciliani – dichiarano gli esponenti di Auclis – la possibilità di ascoltare i punti di vista di linguisti di grande livello ed esperti sul tema specifico delle lingue regionali e minoritarie». Il titolo che Auclis ha voluto dare ai tre convegni è: “Alla ricerca della verità sulla Lingua Siciliana: punti fermi e strategie per il suo rilancio”.



Il link per poter seguire l’evento è il seguente: https://streamyard.com/watch/9RdNfynqxhmy



Federazione Associazioni Unite per la Cultura e la Lingua Siciliana

Questo contenuto è un comunicato stampa. Non è passato dal vaglio della redazione. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.