Prosegue il ciclo di incontri istituzionali nelle strutture sanitarie del territorio avviato dal Direttore generale dell’ASP di Palermo, Alberto Firenze, con l’obiettivo di conoscere da vicino criticità, potenzialità e bisogni delle comunità locali.

Tappa a Lercara Friddi, dove ha sede un poliambulatorio aziendale e dove sono attualmente in corso i lavori per la realizzazione di un Ospedale di Comunità, presidio strategico nel nuovo assetto dell’assistenza territoriale.

L’incontro si è tenuto nell’aula consiliare del Comune, alla presenza tra gli altri del Sindaco di Lercara Friddi, Luciano Marino, del Direttore generale Alberto Firenze, del Direttore del Distretto sanitario Marcello Petruso e del Sindaco di Vicari, Antonino Miceli.





Al centro del confronto, le esigenze sanitarie di un comprensorio caratterizzato da una significativa presenza di popolazione anziana, con conseguente incremento della domanda di assistenza continuativa, presa in carico multidisciplinare e servizi di prossimità.

Nel corso dell’incontro il Direttore generale dell’ASP di Palermo ha sottolineato come “l’obiettivo di salute rappresenti un traguardo comune, che appartiene all’Azienda sanitaria, alle amministrazioni locali e all’intera comunità”. “Per raggiungerlo – ha aggiunto – è necessario ripensare modelli e processi, adottando nuove forme organizzative capaci di garantire prossimità, integrazione e appropriatezza delle risposte assistenziali, soprattutto nei territori più decentrati e con una forte presenza di popolazione anziana”.





Alberto Firenze ha inoltre evidenziato la “necessità di sviluppare collaborazioni strutturate con il mondo universitario, favorendo percorsi di innovazione organizzativa e l’inserimento di nuove figure professionali a completamento e supporto dell’offerta assistenziale, in linea con la riforma dell’assistenza territoriale”.

L’incontro a Lercara Friddi si inserisce in un più ampio programma di sopralluoghi che il Direttore generale dell’Asp di Palermo sta conducendo sin dal suo insediamento, per consolidare il dialogo con amministrazioni locali, operatori sanitari e mondo delle associazioni.

